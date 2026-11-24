Salvatore Valerioti non è più il sindaco di San Giorgio Morgeto. Ad annunciarlo è stato lo stesso amministratore attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ha comunicato ai cittadini la notifica della decadenza da parte della Corte di Cassazione, ripercorrendo la vicenda legata allo scioglimento del Comune nel 2019. “Cari concittadini ed amici. Non sono più il vostro sindaco. La Corte di Cassazione mi ha notificato la decadenza. Una legge iniqua ha portato nel 2019 allo scioglimento del Comune e questa è l’ultima conseguenza. Ma le sentenze non si discutono. Non sono riuscito a difendermi dall’azione di una parte dello Stato che mi ha indicato quale unico colpevole .Quello stato che ho servito con fedeltà in 25 anni di consigliatura. Ma adesso è solo il tempo della riflessione”, scrive Valerioti.

San Giorgio Morgeto, Luciano Carere guiderà il Comune fino alle elezioni

Nel suo messaggio, Valerioti ha annunciato che sarà il vicesindaco Luciano Carere a guidare l’amministrazione comunale fino alla prossima tornata elettorale, prevista nella primavera del 2027. “Appena sistemati gli atti,il vicesindaco Luciano Carere assumerà l’incarico di Sindaco e guiderà l’amministrazione comunale fino alle prossime elezioni della primavera 2027,sei mesi oltre il termine naturale già superato del novembre 2026, per garantire la realizzazione di quanto rimane da fare.”Obiettivo Comune per San Giorgio “ continuerà la propria azione al fine di perseguire come sempre il bene della comunità.Per quanto mi riguarda,nuove e diverse lotte mi attendono e spero di affrontarle con la tenacia di sempre”, prosegue Valerioti. L’ormai ex sindaco ha infine rivolto un messaggio di gratitudine e affetto alla comunità di San Giorgio Morgeto, al termine dei suoi cinque anni di mandato. “Ci sarà tempo e modo di riflettere su tutto e sui grandi traguardi insieme raggiunti. Per ora cari concittadini al termine dei miei cinque anni di mandato permettetemi di esprimere gratitudine ed affetto per la vicinanza che mi avete dimostrato nei miei anni di umile servitore dello Stato e della mia Comunità a cui non mancherà mai la mia riconoscenza. Un caro, affettuoso, abbraccio a tutti voi”, conclude Valerioti.