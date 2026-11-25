A ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il suo messaggio continua a interrogare la Chiesa e la società contemporanea, offrendo spunti di riflessione sul valore del servizio, sulla vicinanza agli ultimi e sulla responsabilità verso il creato. Da questa prospettiva nasce il saggio di Enzo Petrolino, che sarà presentato lunedì 30 novembre, alle ore 19, nella Basilica Santuario di Santa Maria Madre della Consolazione, all’Eremo di Reggio Calabria.

L’opera, dal titolo “Francesco d’Assisi e il diaconato. L’amor politico, i poveri e il creato” propone una rilettura della figura del Poverello attraverso la dimensione del ministero diaconale, mettendo in relazione spiritualità francescana, impegno nella comunità e attenzione alle fragilità.

Autore del volume è Enzo Petrolino, diacono permanente della diocesi di Reggio Calabria-Bova, sposato e padre di tre figli. Petrolino presiede la Comunità del diaconato in Italia.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Marcella Giustra di ReggioToday e vedrà la partecipazione di padre Pietro Ammendola, guardiano del convento dei Cappuccini, e di Vincenzo Alampi, diacono della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. Le conclusioni saranno affidate all’autore, mentre un intermezzo musicale della corale “San Francesco” accompagnerà la serata.