San Ferdinando, quasi 150 mila euro per sistemare le strade rurali: nuovi fondi per migliorare la viabilità nelle campagne

Un finanziamento di 149.694 euro per migliorare le strade e le infrastrutture rurali di San Ferdinando, con interventi destinati a rendere più sicura e accessibile la viabilità nelle campagne e a sostenere le attività delle imprese agricole. È il nuovo contributo regionale ottenuto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Gaetano, che ha partecipato all’avviso pubblico promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria nel dicembre 2025, con scadenza fissata a febbraio 2026. Il Comune rientra tra i 168 municipi calabresi ammessi ai finanziamenti, nell’ambito di un programma che mette complessivamente a disposizione 25 milioni di euro di risorse europee per la realizzazione di lavori pubblici nelle aree rurali. L’obiettivo è intervenire su una rete viaria spesso caratterizzata da criticità, disagi e situazioni di pericolo, soprattutto durante i mesi invernali, migliorando i collegamenti e le condizioni di accesso alle proprietà agricole. Per San Ferdinando si tratta di un’ulteriore opportunità di investimento sul territorio, con particolare attenzione alle campagne che circondano il centro abitato e alle esigenze degli operatori economici del settore primario.

Il progetto del Comune ammesso ai finanziamenti europei per le aree agricole

Il risultato è arrivato al termine della procedura avviata dalla Regione Calabria attraverso l’avviso pubblico del Dipartimento Agricoltura, pubblicato nel dicembre dello scorso anno. Nonostante i tempi previsti per la presentazione delle candidature, l’ufficio tecnico comunale, diretto dall’ingegnere Ferdinando Laruffa, ha predisposto un progetto dettagliato che ha consentito a San Ferdinando di accedere alle risorse disponibili. Il finanziamento rientra nell’attuazione di uno dei Piani Strategici della Politica Agricola Comune e fa parte di una dotazione complessiva di 25 milioni di euro destinati a interventi pubblici nelle campagne calabresi, con risorse europee distribuite attraverso l’Arcea. La misura punta a migliorare le infrastrutture a servizio delle attività agricole e a riqualificare la viabilità rurale, comprese le arterie interpoderali, che rappresentano collegamenti importanti per il lavoro quotidiano delle imprese del settore. Si tratta di interventi particolarmente rilevanti nelle aree in cui le condizioni delle strade possono rendere difficoltosi gli spostamenti, soprattutto durante la stagione invernale. L’Amministrazione comunale considera quindi il finanziamento un nuovo strumento per proseguire il percorso di miglioramento delle campagne di San Ferdinando, comprese le zone rurali già urbanizzate.

Il sindaco Gaetano: “Nuove risorse per migliorare le campagne e sostenere gli agricoltori”

Il sindaco Gianluca Gaetano ha espresso soddisfazione per l’ammissione del Comune al finanziamento, evidenziando il lavoro svolto dagli uffici comunali nella predisposizione della candidatura e nella ricerca di opportunità economiche offerte dagli enti sovraordinati. Il primo cittadino ha sottolineato come l’intervento si inserisca in un percorso già avviato dall’Amministrazione per migliorare la fruibilità delle aree rurali e sostenere le attività imprenditoriali presenti sul territorio. Secondo Gaetano, la riqualificazione delle infrastrutture stradali rappresenta anche una risposta concreta alle difficoltà che interessano il comparto agricolo, consentendo agli operatori di disporre di collegamenti più adeguati alle proprie esigenze produttive.

“L’arrivo di questi fondi”, commenta il sindaco Gaetano, “premia l’attenzione con cui i nostri uffici continuano ad operare per porre il Comune nelle condizioni di partecipare al meglio ad ogni contributo alla spesa offerto dagli enti sovraordinati. Sono certo che grazie a queste nuove risorse la vasta campagna, anche urbanizzata, che circonda San Ferdinando continuerà a migliorare, in linea con i processi virtuosi che abbiamo già innescato in questi anni a vantaggio degli imprenditori e per migliorare la fruibilità delle aree rurali. Poter intervenire per alleviare i disagi degli agricoltori e degli imprenditori del settore attraverso una riqualificazione delle arterie stradali interpoderali e non”, conclude il sindaco Gaetano, “costituisce per noi anche una piccola, ma politicamente strategica, risposta amministrativa contro le sofferenze del mondo agricolo meridionale, perché siamo consapevoli che un Comune non si possa governare in maniera asettica rispetto alle emergenze nazionali e al contesto di crisi sociale che le recenti manifestazioni di protesta, a cui come sindaco ho dato il mio sostegno, hanno fatto conoscere al resto del Paese”.

Il finanziamento di 149.694 euro consentirà dunque al Comune di San Ferdinando di programmare nuovi interventi sulle infrastrutture rurali, nell’ambito delle risorse assegnate dalla Regione Calabria. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di investimenti destinato ai 168 Comuni beneficiari, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della rete stradale nelle campagne e favorire lo svolgimento delle attività agricole. Per l’Amministrazione guidata da Gaetano, la disponibilità di queste risorse rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione del territorio, con ricadute attese sulla sicurezza degli spostamenti, sull’accessibilità delle aree produttive e sulla fruibilità delle strade a servizio degli imprenditori agricoli e dei residenti.