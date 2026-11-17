È cominciato infatti un ciclo di 30 lezioni davvero innovativo e coinvolgente per gli alunni delle 3° della Scuola Secondaria di 1° Grado che, per un’ora a settimana e nell’ambito dei corsi di Educazione Civica previsti nel programma ordinario, conosceranno per la prima volta la formazione e la trasformazione negli anni del loro paese. “San Ferdinando: un paese, la sua storia, la sua memoria”, così si chiama il progetto ideato e portato avanti dal delegato alla Cultura Franco Barbieri – già sindaco del piccolo centro della Piana di Gioia Tauro e noto cultore di storia locale – consentirà agli studenti di fare anche esperienze in prima persona e sul campo, con un laboratorio che tra l’altro prevede la realizzazione di interviste, di incontri con i cittadini, di un questionario da somministrare ai loro famigliari e, in più, di una serie di visite nei luoghi della memoria.

L’impegno tra aula e territorio, innestandosi compiutamente tra gli indirizzi formativi dell’Istituto diretto da Domenico Mammola, contribuisce a perseguire uno degli obiettivi culturali che con più incisività si è prefissato in questi anni l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianluca Gaetano, già a partire dalle intense Giornate dedicate alla recente celebrazione del bicentenario della nascita di San Ferdinando.

Nel caso di questo lavoro formativo nella scuola cittadina, che si è potuto attivare grazie al coordinamento della vice preside Mirella Bonarrigo e al coinvolgimento dei docenti impegnati nella progettazione di Educazione Civica, l’obiettivo specifico è di portare i più giovani a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità attraverso una conoscenza consapevole della sua storia.

Nelle lezioni curate da Barbieri verranno descritti anche gli usi e le tradizioni, ovvero quegli spaccati della vita quotidiana che, definendo la storia sociale, producono i loro riverberi nell’oggi generando spesso nei giovani curiosità a cui questo studio darà risposte documentate.

“Il progetto – afferma Barbieri nelle vesti di divulgatore – è imperniato sull’approfondimento di tappe del passato che, dalla bonifica eseguita nell’Ottocento grazie all’impulso del generale borbonico Vito Nunziante e fino all’Autonomia amministrativa alla fine degli anni 70’ del 900, offrono parecchie occasioni uniche per lo studio della storia del Mezzogiorno e della Calabria, che significa conoscere anche più da vicino il presente socialmente ed economicamente dinamico reso possibile dalla connessione con l’area portuale di Gioia Tauro. Come amministratori, quindi, sentiamo un dovere che va oltre gli aspetti localistici, crediamo cioè che spiegare ai giovani come e perché appartengano ad una comunità che in diversi passaggi ha fatto la storia della regione significhi rinsaldare radici che sono utili per determinare anche il proprio futuro lavorativo.

Con questa offerta speciale al mondo giovanile – conclude Barbieri – chiudiamo il cerchio di un impegno culturale che in questi anni ha puntato a stimolare una presa di coscienza collettiva, grazie al contributo delle associazioni, della scuola, delle parrocchie, valorizzando quella coesione sociale che solo lo studio di una storia comune può consolidare e rendere indispensabile per i traguardi futuri“.