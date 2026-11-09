Sambatello, iniziati i lavori di riqualificazione della strada. Cannizzaro: “promessa mantenuta. Dateci tempo, le asfalteremo tutte!” | VIDEO

“Io esattamente tredici giorni fa ero in questo punto e annunciavo questo. Dopo tantissimi annunci in questi anni, lunedì 9 novembre partiranno i lavori. Oggi è lunedì 9 novembre, i lavori sono cominciati“. Lo afferma il sindaco Cannizzaro, ritornato a Sambatello per l’inizio dei lavori di riqualificazione del manto stradale, annunciati 2 settimane fa e iniziati, proprio secondo tempistiche, nella mattinata odierna.

“Io lo so che appena pubblicheremo questo video mi scriverete da ogni dove della città per segnalarmi la strada dissestata. Sono assolutamente consapevole che l’80% della rete stradale reggina è completamente da rifare. Dateci tempo, ma soprattutto fiducia che le rifaremo tutte, le asfalteremo tutte“, ha dichiarato Cannizzaro attraverso una storia Instagram, nella quale ha rinnovato il suo impegno verso la città e i reggini.