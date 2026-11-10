Salute mentale, a Saline Joniche la presentazione de “Le chiavi della mente”: un confronto su giovani, disagio psicologico e consapevolezza

Comprendere il funzionamento della mente, riconoscere il disagio psicologico e superare i pregiudizi che ancora ostacolano la richiesta di aiuto, soprattutto tra i giovani. Sono stati questi i temi centrali dell’incontro che si è svolto a Saline Joniche, nel salone parrocchiale della Chiesa del SS. Salvatore, in occasione della presentazione del libro Le chiavi della mente, scritto a quattro mani dal professore Pasquale Romeo, primario di psichiatria presso l’Ospedale di Polistena, e dalla figlia Perla Romeo, psicologa. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Montebellum insieme all’Istituto Ricerca Comunicazione e Cultura per ricordare la Giornata mondiale della salute mentale, ha rappresentato un’occasione di approfondimento sui meccanismi biologici e neurochimici che governano i pensieri, sulla consapevolezza di sé e degli altri e sulle risorse interiori che possono aiutare ad affrontare le difficoltà della vita. Un confronto che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo, della cultura e della comunità locale, ponendo al centro il valore della conoscenza e dell’ascolto.

Salute mentale e disagio giovanile, l’importanza di superare i pregiudizi

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Leonardo Suraci, la presidente della Pro Loco Montebellum Romina Palamara, Antonino Pansera in rappresentanza del Rotary Club Area Grecanica – Capo Sud e il professore Vincenzo Malacrinò, al quale è stata affidata la presentazione del volume, un’opera che coniuga lo sguardo fresco della gioventù con la maturità scientifica di Pasquale Romeo. Nel suo intervento introduttivo, il sindaco Suraci ha ringraziato i promotori e i presenti, sottolineando la necessità di affrontare argomenti che spesso rimangono ai margini del dibattito pubblico. “Occasioni come questa ci spingono a confrontarci su questioni che talvolta percepiamo distanti. Aprire un dibattito sul ruolo centrale e delicato della mente rappresenta un passaggio non soltanto opportuno, ma essenziale”. Il primo cittadino ha quindi aggiunto: “Avendo letto il saggio, ne ho apprezzato il profondo fascino. Oggi più che mai, interpretare se stessi e comprendere gli altri costituisce una necessità collettiva”.

Particolare attenzione è stata dedicata al benessere psicologico delle nuove generazioni e alle difficoltà che molte persone incontrano nel chiedere sostegno. Su questo aspetto si è soffermata Romina Palamara, richiamando il ruolo sociale delle associazioni e l’importanza della divulgazione culturale nel contrastare isolamento e pregiudizi. “È fondamentale contrastare il pregiudizio e fare informazione sul benessere psicologico. Numerose persone, in particolare tra le fasce giovanili, vivono situazioni di isolamento e sofferenza, provando disagio nel richiedere supporto. La nostra associazione riserva da sempre grande attenzione al sociale e, proprio nel ricordare la Giornata mondiale della salute mentale, intende contribuire alla creazione di un contesto inclusivo. Attraverso la diffusione culturale puntiamo a superare i tabù, restituendo alla salute mentale il valore di una risorsa di cura condivisa”. Un messaggio che ha evidenziato come la sensibilizzazione possa contribuire a costruire una comunità più attenta alle fragilità individuali.

Il valore dell’ascolto e del confronto è stato ribadito anche dal dottor Antonino Pansera, intervenuto in rappresentanza del Rotary Club Area Grecanica – Capo Sud. Pansera ha espresso apprezzamento per iniziative capaci di favorire la partecipazione e l’arricchimento della comunità, sottolineando quanto la conoscenza delle dinamiche personali e relazionali possa contribuire alla crescita individuale. “Partecipare a queste iniziative per ascoltare e mettersi in ascolto è un’esperienza preziosa. Comprendere le dinamiche personali e altrui ci fa crescere, ricordandoci quanto sia determinante non sottovalutare argomenti di tale portata”. La riflessione ha così ampliato il confronto oltre la dimensione strettamente scientifica, valorizzando anche il ruolo delle relazioni umane nella comprensione di sé e degli altri.

“Le chiavi della mente”, il confronto tra scienza, consapevolezza e risorse interiori

Ad accompagnare il pubblico nella scoperta dei contenuti del libro è stato il professore Vincenzo Malacrinò, che ha approfondito la visione proposta dai due autori, soffermandosi sul rapporto tra dimensione interiore, conoscenza e spiritualità. “Non siamo un grande corpo messo in un piccolo spirito, ha detto, ma un grande spirito collocato in un piccolo corpo. Dovremmo scoprire l’anima a volte accantonata e Dio che ci invita a ritornare in noi stessi”. Malacrinò ha quindi chiarito il significato dell’opera, evidenziando come il volume non intenda proporre soluzioni immediate e universali, ma offrire strumenti di interpretazione dei fenomeni psichici e delle difficoltà personali. “Il testo non si propone come una formula risolutiva per ogni ostacolo. Non è una ricetta, bensì come una chiave di lettura per decifrare l’origine dei fenomeni e rintracciare le risorse interiori indispensabili per affrontare e trasformare ciò che appare insormontabile”.

Uno dei momenti centrali dell’incontro è stato l’intervento del professore Pasquale Romeo, che ha illustrato i principali contenuti del saggio concentrandosi sul principio di autodeterminazione e sulla possibilità di accedere alle risorse della mente attraverso una maggiore conoscenza dei suoi meccanismi. La sua esposizione ha approfondito il rapporto tra la dimensione consapevole e quella meno evidente della sfera psichica, richiamando l’importanza di riconoscere e affrontare gli ostacoli interiori. “Nel saggio affrontiamo gli snodi fondamentali della sfera psichica, muovendoci tra la dimensione visibile e quella sommersa. È proprio nelle zone d’ombra che occorre intervenire per far emergere la luce presente, rimuovendo gli ostacoli fino a ritrovare piena chiarezza”. Un percorso di riflessione che costituisce uno degli elementi portanti del volume e che mette in relazione la conoscenza scientifica con la ricerca di una maggiore consapevolezza personale.

Sulla necessità di affrontare le difficoltà attraverso un atteggiamento orientato alla determinazione si è soffermata anche Perla Romeo, che ha richiamato l’attenzione sul rapporto tra stress, benessere psicologico e capacità di intraprendere nuovi percorsi di vita. La psicologa ha sottolineato l’importanza di “coltivare l’ottimismo per contrastare lo stress, un fattore in grado di alterare le strutture cerebrali. Nelle pagine del libro sono racchiusi elementi di riflessione per intraprendere nuovi percorsi esistenziali”. Il contributo dei due autori ha così offerto alla platea due prospettive generazionali e professionali complementari, unite dall’obiettivo di approfondire il funzionamento della mente e favorire una maggiore comprensione delle potenzialità individuali.

Il ruolo della spiritualità e dell’ascolto nel rapporto con le nuove generazioni

Accanto agli aspetti scientifici e psicologici, la presentazione ha riservato spazio anche alla dimensione spirituale del benessere individuale. A proporre questa prospettiva è stato il parroco don Danilo Nocera, che ha offerto una riflessione sui disagi che interessano soprattutto i giovani e le persone più vulnerabili, richiamando il valore della cura di sé e delle relazioni con gli altri. “Abbiamo il dovere di rimettere al centro l’anima, troppo spesso ignorata, e di riscoprire l’insegnamento di Dio, che ci chiama quotidianamente all’amore reciproco e verso noi stessi”. Il suo intervento ha aggiunto al dibattito una lettura spirituale delle fragilità umane, inserendosi nel confronto più ampio sul rapporto tra mente, interiorità e dimensione relazionale.

Un ulteriore contributo è arrivato dallo storico Luigi Sclapari, già docente di materie letterarie, che ha posto l’accento sulla sensibilità necessaria nell’avvicinarsi alle nuove generazioni e alle persone che attraversano momenti di difficoltà. Al centro della sua riflessione, la capacità di individuare modalità e tempi adeguati per offrire sostegno, senza trasformare le relazioni in un ulteriore elemento di disagio. “Occorre saper toccare i tasti giusti al momento opportuno. L’essere umano ricerca per natura un sostegno, un luogo di riparo; gli altri non devono rappresentare un impedimento, ma una mano tesa verso chi si trova in difficoltà”. Un richiamo all’importanza dell’empatia e dell’attenzione verso il prossimo, particolarmente significativo nel contesto di un incontro dedicato alla salute mentale e alla comprensione delle fragilità individuali.

La presentazione di Le chiavi della mente si è infine arricchita di numerosi interventi da parte del pubblico, a conferma dell’interesse suscitato dagli argomenti affrontati e dalla possibilità di approfondire il funzionamento della mente attraverso prospettive differenti. L’iniziativa promossa a Saline Joniche dalla Pro Loco Montebellum e dall’Istituto Ricerca Comunicazione e Cultura ha rappresentato un momento di confronto tra conoscenza scientifica, sensibilità sociale e riflessione spirituale. Al centro, la necessità di comprendere meglio se stessi e gli altri, riconoscere le difficoltà psicologiche e promuovere una cultura dell’ascolto capace di contrastare i pregiudizi e favorire una maggiore attenzione al benessere delle persone.