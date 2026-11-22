Una febbre che si ripresenta frequentemente, un dolore articolare persistente, una zoppia apparentemente inspiegabile o alcune manifestazioni cutanee possono rappresentare, in determinati casi, i primi segnali di una malattia infiammatoria o immunologica in età pediatrica. Riconoscere tempestivamente questi sintomi e distinguere le condizioni più comuni da quelle che richiedono approfondimenti specialistici è fondamentale per tutelare la salute dei bambini. È stato questo uno dei principali temi affrontati a Reggio Calabria durante il Convegno Regionale SIMPE Calabria, importante appuntamento di aggiornamento scientifico dedicato alla Reumatologia e all’Immunologia Pediatrica, che ha riunito pediatri di libera scelta e specialisti ospedalieri provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Messina.

L’evento, accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), si è svolto nella Sala Giuditta Legato del Consiglio regionale della Calabria, davanti a una platea numerosa, caratterizzata anche da una significativa presenza di giovani pediatri. La giornata di approfondimento è stata dedicata all’infiammazione in età pediatrica, dalle basi fisiopatologiche alle manifestazioni cliniche più complesse, con particolare attenzione al ruolo del pediatra di famiglia nell’individuazione dei primi campanelli d’allarme. Il convegno, promosso dalla sezione regionale della Società Italiana Medici Pediatri Calabresi, presieduta dal dott. Antonino Putortì, con la responsabilità scientifica della dott.ssa Alessandra Falcone, ha offerto un’occasione di confronto multidisciplinare tra medicina territoriale, ospedali e mondo universitario.

Malattie infiammatorie nei bambini: l’importanza della diagnosi precoce

Al centro dei lavori scientifici sono stati posti alcuni sintomi che i pediatri di famiglia incontrano frequentemente nella pratica quotidiana, come febbre, dolori articolari e manifestazioni cutanee. Segnali che nella maggior parte dei casi possono essere associati a condizioni comuni, ma che talvolta costituiscono la prima espressione di malattie immunomediate, autoinfiammatorie o reumatologiche. Il confronto tra gli specialisti ha evidenziato l’importanza di una valutazione clinica attenta, capace di orientare gli eventuali approfondimenti diagnostici e di favorire l’invio tempestivo dei piccoli pazienti ai centri specialistici quando necessario. Un percorso nel quale il pediatra di libera scelta rappresenta il primo riferimento per le famiglie e svolge un ruolo determinante nel collegamento con le strutture ospedaliere.

Ad aprire i lavori è stato il presidente regionale SIMPE, Antonino Putortì, che ha ripercorso le attività realizzate dalla società scientifica nel corso dell’ultimo anno. Il bilancio comprende tre corsi di aggiornamento dedicati rispettivamente a gastroenterologia, oculistica e reumatologia, oltre all’accreditamento di SIMPE Calabria presso il Garante regionale per l’infanzia, con un proprio rappresentante. Tra le iniziative illustrate anche il progetto “Crescere insieme”, ideato dalla consigliera dott.ssa Velletri in collaborazione con l’Associazione Pandora, che ha già avviato le proprie attività nelle scuole dell’infanzia e primarie. Un impegno che affianca alla formazione scientifica dei professionisti anche l’attenzione ai bisogni educativi e sociali dei più piccoli.

SIMPE Calabria, Putortì: il collegamento tra università, ospedale e territorio

Nel suo intervento, Putortì ha richiamato l’importanza della partecipazione attiva dei pediatri alla vita della società scientifica, sottolineando il valore dello scambio di esperienze e della condivisione delle competenze. “I nostri eventi hanno la caratteristica di essere un punto di collegamento tra Università, Ospedale e Territorio “, ha affermato il presidente, rivolgendo poi un invito ai colleghi: ” il sostegno che vi chiediamo passa attraverso l’adesione, ma soprattutto attraverso l’apporto delle idee che ognuno di noi può dare alla società, perche dalle idee nascono i progetti”. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani pediatri, con l’auspicio di inserire nella programmazione del prossimo anno un evento scientifico interamente organizzato da loro. Guardando alle prossime attività, Putortì ha inoltre indicato la prospettiva di svolgere il successivo convegno regionale nella Calabria centro-settentrionale, rimettendo la definizione complessiva della programmazione al prossimo direttivo regionale, che si riunirà a breve.

La giornata ha riservato anche momenti di particolare partecipazione emotiva. Durante l’intervento del presidente regionale sono stati ricordati due colleghi scomparsi, il dott. Pino Quattrone e la dott.ssa Rita Pelle. Successivamente, il direttivo SIMPE Calabria ha consegnato una targa al dott. Antonio Salvatore Gurnari, cofondatore della società scientifica, in occasione del suo pensionamento. Pediatra di famiglia e punto di riferimento sindacale per la FIMP, Gurnari ha accompagnato la nascita della SIMPE tredici anni fa, contribuendo al suo percorso di crescita. Sulla targa è stata riportata la dedica: “Hai curato generazioni di bambini con la competenza del medico e la dolcezza di chi ama il proprio lavoro”. Ringraziando i colleghi per il riconoscimento ricevuto, Gurnari ha assicurato che continuerà a offrire il proprio contributo alle attività della società scientifica.

Povertà minorile, denatalità e disuguaglianze: l’attenzione alla salute dell’infanzia

Il convegno ha affrontato anche le questioni sociali che incidono sulle condizioni di vita e sulla salute dei bambini. In collegamento è intervenuto il dott. Pino Mele, presidente nazionale SIMPE, che ha richiamato l’attenzione sulla povertà minorile, sulla denatalità e sulle disuguaglianze territoriali, evidenziando le difficoltà che interessano in particolare le regioni meridionali. Tematiche che ampliano il confronto oltre gli aspetti strettamente clinici e chiamano in causa il rapporto tra assistenza sanitaria, prevenzione e condizioni sociali delle famiglie. Prima dell’avvio della parte scientifica, la dott.ssa Maria Rosa Calafiore ha inoltre portato i saluti della direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, dott.ssa Berardi, e del dott. Iacopino.

Proprio alla dott.ssa Maria Rosa Calafiore è stata affidata la lettura magistrale che ha aperto gli approfondimenti scientifici, dedicata al ruolo dell’allattamento materno nella prevenzione delle malattie infiammatorie. Durante la relazione è stato spiegato come il latte materno non rappresenti soltanto una fonte di nutrimento, ma costituisca un sistema biologico attivo, in grado di influenzare lo sviluppo del sistema immunitario nei primi mille giorni di vita. Da qui l’importanza di considerare il sostegno all’allattamento un vero intervento di sanità pubblica, da promuovere attraverso un’azione coordinata tra strutture ospedaliere e servizi territoriali. La prevenzione fin dalle prime fasi della vita è stata così individuata come una componente essenziale della tutela della salute infantile.

Streptococco, PANDAS e vitamina D: le indicazioni emerse dal confronto scientifico

La prima sessione scientifica si è concentrata sulle infezioni streptococciche e sulle complicanze immunomediate, con gli interventi della dott.ssa Alessandra Falcone, della prof.ssa F.F. Operto, che ha approfondito le sindromi PANDAS/PANS, e della prof.ssa M. Valenzise, che ha affrontato il ruolo della vitamina D come modulatore del sistema immunitario. Tra le indicazioni emerse, particolare rilievo è stato attribuito all’appropriatezza nell’utilizzo del tampone faringeo, che deve essere eseguito in presenza di sintomi e dopo la valutazione del pediatra. Una parte dei bambini, infatti, può essere portatrice sana dello streptococco e non necessita di trattamento per il solo riscontro del batterio. Il confronto ha inoltre confermato l’importanza di garantire livelli adeguati di vitamina D durante l’infanzia, pur sottolineando che, per stabilirne il ruolo in alcune specifiche patologie, sono ancora necessari studi clinici controllati.

Artrite idiopatica giovanile: attenzione a rigidità mattutina e zoppia

La seconda sessione, presieduta dalla dott.ssa L. Cannatelli, è stata dedicata alle patologie infiammatorie osteo-articolari e sistemiche, attraverso i contributi della dott.ssa A. Vitale, della dott.ssa C. Cusmano e della prof.ssa R. Gallizzi. Uno degli approfondimenti ha riguardato l’artrite idiopatica giovanile, una condizione per la quale la valutazione clinica resta centrale. Gli specialisti hanno evidenziato la necessità di sospettare questa patologia quando un bambino presenta una tumefazione articolare persistente, soprattutto se accompagnata da rigidità mattutina o zoppia, anche in presenza di dolore lieve. In queste circostanze è importante indirizzare tempestivamente il paziente al reumatologo pediatra, senza attendere inutilmente, così da consentire un inquadramento specialistico e l’eventuale avvio delle cure appropriate.

La terza sessione, presieduta dalla dott.ssa A. Gurnari, ha affrontato invece il tema delle malattie autoinfiammatorie e delle vasculiti. Sono intervenuti la dott.ssa A. Spagnolo, che ha approfondito le febbri periodiche, il dott. G. Conti, con una relazione sulla vasculite IgA, e la prof.ssa R. Gallizzi, che ha illustrato gli aspetti clinici della malattia di Kawasaki. Per i bambini che presentano episodi febbrili ricorrenti è stata richiamata l’utilità di tenere un diario della febbre e di effettuare gli accertamenti indicati anche negli intervalli tra un episodio e l’altro. Particolare attenzione è stata dedicata alla Kawasaki, patologia che deve essere presa in considerazione davanti a una febbre persistente anche quando non sono presenti tutti i criteri clinici caratteristici. Il riconoscimento precoce e il trattamento tempestivo sono infatti fondamentali per ridurre il rischio di complicanze a carico delle arterie coronarie.

Formazione dei pediatri e collaborazione tra ospedale e territorio

Nel pomeriggio il programma è proseguito con una sessione dedicata ai casi clinici, presieduta dalla dott.ssa R. Lia, durante la quale sono intervenuti i dottori M.G. Carlino, R. Dipasquale, A. Pascuzzo, P. Sinopoli e A. Sillitti. La presentazione delle esperienze cliniche ha consentito di approfondire l’applicazione pratica delle conoscenze affrontate nelle precedenti relazioni, favorendo il confronto tra i partecipanti sulle modalità di riconoscimento e gestione delle patologie infiammatorie pediatriche. La giornata si è conclusa con la verifica dell’apprendimento attraverso attività organizzate in piccoli gruppi, completando il percorso formativo previsto nell’ambito dell’accreditamento ECM.

Il Convegno Regionale SIMPE Calabria è stato realizzato con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria e della FIMP Reggio Calabria, con l’organizzazione di Leukasia. L’iniziativa ha ribadito il valore della collaborazione tra pediatria di famiglia, specialistica ospedaliera e università, con l’obiettivo di migliorare la capacità di individuare precocemente le malattie e accompagnare i bambini nei percorsi di diagnosi e cura. Per consentire anche a chi non ha partecipato di approfondire gli argomenti trattati, la registrazione dei lavori è disponibile sul canale YouTube di SIMPE Calabria.