Salone del gusto a Catanzaro, Loizzo: “Cosenza ha perso una grande occasione, manca un quartiere fieristico adeguato”

Il Salone del gusto apre oggi a Catanzaro, ma la scelta della sede riaccende il dibattito sulla mancanza di infrastrutture fieristiche adeguate a Cosenza. A sollevare la questione è la deputata della Lega Simona Loizzo, che esprime rammarico per l’impossibilità di ospitare nell’area urbana cosentina una manifestazione capace di richiamare numerose aziende e visitatori, valorizzando le eccellenze agroalimentari della Calabria e del Mezzogiorno. Secondo la parlamentare, l’assenza di un quartiere fieristico moderno rappresenta un limite per la città, che avrebbe potuto dotarsi di una struttura adeguata anche attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Pur sottolineando questa occasione mancata, Loizzo riconosce il valore dell’evento organizzato a Catanzaro e ringrazia l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo per averne promosso la realizzazione.

“Il salone del gusto che si apre oggi a Catanzaro è una grande vetrina per le imprese calabresi e meridionali”, dichiara la deputata della Lega, evidenziando le opportunità offerte alle aziende del comparto agroalimentare. “È un peccato averlo perso a Cosenza – dice Loizzo – perché mancano le strutture. Manca un quartiere fieristico adeguato. Il Salone del gusto ospita tante aziende della Calabria e del Mezzogiorno del settore del food e dà la possibilità di esaltare quel made in Calabria che è una realtà consolidata.

Da cosentina sono rammaricata che nell’area urbana non esistano strutture accoglienti per manifestazioni del genere. C’era la possibilità di utilizzare i fondi del Pnrr progettando in tempi rapidi un quartiere fieristico all’altezza ma non è stato fatto. Si tratta di occasioni che la città di Cosenza non può perdere e che avrebbero portato tanta gente nell’area urbana. Ringrazio l’assessore regionale Gianluca Gallo per avere promosso l’iniziativa” conclude Loizzo.

Le dichiarazioni della parlamentare pongono dunque l’attenzione sulle opportunità economiche e turistiche legate alle grandi manifestazioni fieristiche e sulla necessità, da lei evidenziata, di investire in strutture capaci di ospitarle. Per Loizzo, il Salone del gusto rappresenta un’importante occasione di promozione del made in Calabria, ma anche un esempio delle iniziative che Cosenza potrebbe attrarre se disponesse di spazi adeguati.