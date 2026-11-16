Saline, successo a Rocca Calojero per “Zippuli e Vinu”: tradizioni, folklore e sapori dell’Area Grecanica | VIDEO

Una giornata di festa, tradizioni popolari e sapori autentici ha animato Rocca Calojero, borgata di Saline Joniche, nell’Area Grecanica reggina, in occasione della prima edizione di “Zippuli e Vinu”. La manifestazione, organizzata dal Comitato di borgata, ha rappresentato un’occasione per riscoprire le radici culturali del territorio, valorizzando il folklore, la gastronomia e le tradizioni che caratterizzano le comunità locali. L’evento ha riscosso un grande successo, trasformando Rocca Calojero in un luogo di incontro e condivisione, dove sport, musica e cultura popolare si sono intrecciati in un’atmosfera di festa. Protagonista della giornata è stato il Palio delle Botti di Mosorrofa, che ha portato nella borgata una delle espressioni più caratteristiche della tradizione locale, contribuendo a rendere la manifestazione particolarmente coinvolgente.

Musica folkloristica, giganti e tradizioni popolari a Rocca Calojero

A rendere ancora più suggestiva la giornata è stata la partecipazione del gruppo folkloristico “Gli Agatini” di Cataforio, che ha accompagnato la festa con la musica della tradizione. Spazio anche all’esibizione dei tradizionali giganti, altro elemento simbolico del patrimonio folkloristico del territorio, che ha arricchito il programma della manifestazione. Un insieme di iniziative che ha permesso di celebrare l’identità culturale dell’Area Grecanica, mettendo al centro quelle usanze popolari che continuano a rappresentare un importante elemento di appartenenza per le comunità del territorio.

Le zippuli artigianali e i vini del territorio protagonisti della festa

Grande attenzione è stata riservata anche alla gastronomia, con un finale dedicato ai sapori tipici dell’autunno e alle eccellenze locali. Protagoniste indiscusse sono state le zippuli artigianali, accompagnate dal vino in anfora dell’azienda I Vini del Santagata e dall’amaro locale Kalos Jero. Un momento conviviale che ha completato il programma della manifestazione, valorizzando i prodotti e le tradizioni enogastronomiche del territorio. La prima edizione di “Zippuli e Vinu” si chiude dunque con un bilancio decisamente positivo, confermando la vitalità delle piccole comunità dell’Area Grecanica e la loro capacità di promuovere iniziative legate alla cultura e all’identità locale. Un successo che valorizza anche l’impegno del Comitato di borgata di Rocca Calojero, protagonista dell’organizzazione di una giornata capace di riunire tradizioni, folklore e gastronomia in un’unica grande festa popolare.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: