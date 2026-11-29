Uno scooter Liberty rubato 29 anni fa a Palermo torna in strada ma a Napoli, in via Croci Santa Lucia al Monte. In sella un 57enne già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai Carabinieri per riciclaggio, ricettazione e guida senza patente. Le due ruote sono state sequestrate. È successo ieri sera, durante i controlli dei militari della Compagnia Napoli Centro. Insieme al 57enne sono state denunciate altre persone. Due sono state sorprese a raccogliere denaro dagli automobilisti in cerca di sosta. Due ventenni dovranno rispondere di porto abusivo di armi, in tasca un coltello.

Non sono mancate le carte di identità elettroniche senza chip. Un fenomeno che non sembra trovare argine. Denunciati per falsità materiale un 21enne e un 22enne. 5 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura, 3 i locali ispezionati con il supporto del NIL, del NAS e della Polizia Municipale. Sospesa una pescheria perché all’interno era impiegato un lavoratore in nero, rilevata anche un’occupazione abusiva del suolo pubblico. Le sanzioni ammontano a oltre 5mila euro. Un ristorante in via dei Tribunali è stato sospeso perché dava lavoro a 3 dipendenti senza alcun contratto. Sequestrati 10 chili di alimenti e applicate sanzioni per gravi carenze igienico sanitarie. Anche in questo caso, l’imprenditore occupava abusivamente il suolo pubblico. Le sanzioni superano i 20mila euro. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.