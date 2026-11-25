Un minuto di silenzio nelle aule, seguito da un lungo momento di partecipazione collettiva nel cortile della scuola, dove gli studenti hanno fatto sentire la propria voce contro ogni forma di violenza. Così l’IIS “Raffaele Piria” di Rosarno ha celebrato oggi, 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, attraverso una serie di iniziative dedicate alla memoria delle vittime e alla promozione della cultura del rispetto. Ad accompagnare il percorso di riflessione sono stati anche i versi di Alda Merini, dedicati alla forza e alla fragilità delle donne. La ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, ricorda il sacrificio delle sorelle Mirabal, Patria, Minerva e María Teresa, uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana per essersi opposte alla dittatura di Trujillo. Una memoria che la comunità scolastica ha voluto rinnovare attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, chiamati a confrontarsi sulle diverse manifestazioni della violenza e sull’importanza della responsabilità individuale e collettiva.

La mattinata si è aperta in tutte le classi con la lettura della nota del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, seguita da un minuto di silenzio in memoria delle vittime di abusi e violenze. Successivamente, nell’ambito delle attività di Educazione civica, gli studenti, guidati dai docenti, hanno letto poesie, condiviso pensieri ed emozioni e approfondito il significato della Giornata. Il confronto ha riguardato non soltanto la violenza fisica, ma anche quella psicologica, economica e digitale, soffermandosi sui comportamenti di controllo erroneamente scambiati per manifestazioni d’amore, sugli stereotipi presenti nel linguaggio quotidiano e sull’importanza di rispettare sempre un “no”. Attraverso le attività didattiche, gli insegnanti hanno creato uno spazio di ascolto nel quale ogni studentessa e ogni studente ha avuto la possibilità di esprimere liberamente le proprie riflessioni su un tema particolarmente delicato.

Il ricordo di Giulia Cecchettin e delle donne che si sono ribellate alla ’ndrangheta

Alle 11:30 l’intera comunità scolastica si è riunita nel cortile esterno per incontrare la dirigente scolastica, la professoressa Mariarosaria Russo, che ha ricordato Giulia Cecchettin, la studentessa ventiduenne di Padova uccisa nel novembre 2023, a pochi giorni dalla laurea, la cui storia ha profondamente scosso l’Italia. Il pensiero della dirigente è stato rivolto a tutte le donne vittime di violenza, comprese quelle uccise dalla mafia per aver avuto il coraggio di opporsi e di rivendicare la libertà per sé e per i propri figli. Un riferimento particolarmente significativo per il territorio calabrese, segnato anche dalle vicende delle donne che hanno pagato con la vita la scelta di ribellarsi alla ’ndrangheta. La dirigente ha quindi invitato i ragazzi a non voltarsi mai dall’altra parte, a imparare a riconoscere i segnali della violenza, a chiedere aiuto e a offrirlo, sottolineando come il silenzio possa proteggere chi commette soprusi e quanto siano importanti la parola e il coraggio per contrastarli. All’appello gli studenti hanno risposto con applausi e voci, facendo risuonare nel cortile della scuola il proprio impegno contro la violenza, nel segno del messaggio diffuso in memoria di Giulia Cecchettin.

L’iniziativa ha ribadito il ruolo della scuola nella formazione umana e civile delle nuove generazioni, attraverso la trasmissione di valori che affiancano l’apprendimento delle discipline: il rispetto nei confronti delle donne, di chi arriva da lontano, delle persone più deboli e di quelle emarginate. Dalle “farfalle” dominicane a Giulia Cecchettin, fino alle donne calabresi vittime della criminalità organizzata, il percorso promosso dall’Istituto Piria ha affidato alla memoria un preciso significato educativo, invitando gli studenti a diventare protagonisti del cambiamento e a costruire una società capace di dire “basta” e “mai più” alla violenza.