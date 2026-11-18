Le storie dei migranti, il dramma delle frontiere e la lotta allo sfruttamento dei lavoratori entrano nelle aule del Liceo Piria di Rosarno attraverso il linguaggio dell’arte e del racconto. L’Auditorium del Liceo Scientifico “Raffaele Piria”, diretto dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, ha ospitato l’incontro “Racconti dalla frontiera” con Francesco Piobbichi, disegnatore sociale e operatore del progetto Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI). L’appuntamento, inserito nel programma del Rosarno Film Festival “Fuori dal Ghetto”, ha coinvolto gli studenti delle classi del Liceo Linguistico e del Liceo Scientifico, offrendo loro un’occasione di confronto diretto sui temi dell’immigrazione, dell’accoglienza e dei diritti umani. Accompagnato dalla professoressa Antonella Belfiore e dai mediatori culturali Pape e Ibrahima, Piobbichi ha dialogato con ragazzi e docenti partendo dalle proprie tavole illustrate, nelle quali il disegno diventa uno strumento per raccontare le esperienze e le difficoltà delle persone che attraversano le frontiere.

Francesco Piobbichi racconta le migrazioni attraverso il disegno

Al centro dell’incontro le opere di Francesco Piobbichi, nelle quali emerge un’umanità segnata dalle difficoltà della migrazione e dalla condizione di chi si trova a vivere lungo i confini. Le sue tavole raffigurano figure umane intrappolate tra le trame di una rete metallica, con anime che la matita dell’artista trasforma simbolicamente in piume. Immagini attraverso le quali il disegnatore affronta il tema delle frontiere, dando forma alle storie delle persone che le attraversano e alle conseguenze umane dei percorsi migratori. Il confronto con gli studenti ha dato vita a un dibattito sul significato dell’accoglienza e sull’importanza di un approccio umanitario, permettendo ai ragazzi di approfondire questioni che riguardano anche la realtà sociale del territorio in cui vivono. Piobbichi, impegnato da anni sui temi dei diritti sociali e dell’antirazzismo, ha scelto il disegno come strumento di comunicazione strettamente legato alle pratiche sociali nelle quali opera quotidianamente. Le sue opere hanno attraversato l’Italia, raggiungendo luoghi e pubblici differenti, con un’attenzione costante alle persone e alle loro esperienze.

Il Rosarno Film Festival “Fuori dal Ghetto” e il coinvolgimento degli studenti

L’iniziativa rientra nel programma del Rosarno Film Festival “Fuori dal Ghetto”, promosso da Mediterranean Hope – FCEI e dalla Rete Comunità Solidali, insieme a S.O.S. Rosarno, Sea Watch, ResQ e Campagne Aperte. La manifestazione gode del patrocinio di numerosi Comuni della Piana di Gioia Tauro e di altri territori, tra cui Rosarno, San Ferdinando, Palmi, Cinquefrondi e Camini. Il festival propone un calendario di proiezioni cinematografiche, incontri, appuntamenti musicali e presentazioni di libri, con iniziative che dalla Calabria si estendono a diverse altre regioni italiane. Il filo conduttore della manifestazione è rappresentato dalla libertà di movimento e dal contrasto allo sfruttamento dei lavoratori, temi affrontati attraverso differenti linguaggi culturali e artistici. In questo contesto, l’incontro con Piobbichi ha offerto agli studenti un ulteriore strumento di riflessione sulle migrazioni e sulle condizioni di vita delle persone che affrontano esperienze di marginalità.

Uno degli appuntamenti principali del festival è il concorso di cortometraggi “Corti Fuori dal Ghetto”, caratterizzato da una giuria composta da studenti di diverse scuole del territorio e da lavoratori braccianti. Anche i ragazzi del Liceo Piria partecipano direttamente all’iniziativa nel ruolo di giurati, diventando parte attiva del percorso culturale proposto dalla manifestazione. L’incontro con Francesco Piobbichi si inserisce proprio nelle attività di preparazione alla visione e alla valutazione dei cortometraggi in concorso, attraverso un lavoro educativo curato dalle professoresse Saveria Violi e Mattia Milea. Le docenti proseguono il percorso avviato dalla professoressa Grace D’Agata, da anni impegnata nella formazione dei giovani di Rosarno e curatrice dell’iniziativa. L’obiettivo è offrire agli studenti strumenti di conoscenza e interpretazione che consentano loro di affrontare le opere cinematografiche con maggiore consapevolezza, collegando i racconti proposti dagli autori alle questioni sociali e umane che caratterizzano il presente.

L’impegno del Liceo Piria per l’integrazione e la formazione dei giovani

La partecipazione al Rosarno Film Festival si inserisce nel più ampio percorso che l’IIS “Raffaele Piria”, guidato dalla dirigente Mariarosaria Russo, porta avanti da anni sul fronte dell’integrazione e dell’inclusione. L’istituto promuove infatti diverse attività rivolte agli studenti stranieri, dai corsi di italiano come seconda lingua (L2) alle certificazioni CILS e DITALS, realizzate in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, fino ai percorsi di accompagnamento verso il conseguimento del diploma e l’inserimento nel mondo del lavoro. Un’attività che assume particolare significato nel contesto della Piana di Gioia Tauro, dove la presenza dei lavoratori agricoli e le problematiche degli insediamenti informali rappresentano da tempo una componente della realtà sociale e territoriale. La scuola punta così a offrire ai giovani occasioni di conoscenza diretta e confronto, affiancando alla formazione didattica esperienze che permettano di comprendere più da vicino le condizioni e le storie delle persone migranti.

L’incontro con Francesco Piobbichi ha rappresentato quindi un momento di approfondimento che ha unito il linguaggio del disegno, quello del cinema e la testimonianza personale, coinvolgendo direttamente gli studenti in una riflessione sui diritti umani e sulle difficoltà vissute da chi attraversa le frontiere. In un territorio come Rosarno, dove il tema delle migrazioni e dello sfruttamento dei braccianti fa parte della quotidianità, ascoltare chi racconta queste esperienze attraverso il proprio lavoro significa offrire ai ragazzi la possibilità di andare oltre le notizie e conoscere le storie delle persone. È questo il significato del percorso educativo proposto dal festival e dal Liceo Piria: trasformare una notizia in una storia e una storia in consapevolezza, nella convinzione che uscire dal ghetto cominci, prima di tutto, dal modo in cui si guarda e si comprende la realtà.