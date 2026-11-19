“A volte, prima di lanciare allarmi o alimentare dubbi tra i cittadini, basterebbe semplicemente leggere le carte: è un dovere per chi ricopre il ruolo di consigliere comunale, soprattutto quando si tratta di un presidio vitale come l’Area finanziaria“. Con queste parole l’assessore al Personale del Comune di Rosarno, Antonino Pronestì, replica alle polemiche sollevate sulla procedura per il concorso da funzionario amministrativo-contabile e risponde nel merito ai nove quesiti dell’interrogazione consiliare del 17 novembre, con nota protocollata al n. 29948/2026 trasmessa ai capigruppo Michele Filippo Italiano e Cosma Ferrarini insieme a tutta la documentazione istruttoria e contabile.

“Invece di fare comunicati per cercare rumore, creare confusione o seminare sospetti, chi ha davvero a cuore l’Ente verifica gli atti che sono già pubblici, chiari e trasparenti“, prosegue Pronestì. “Noi abbiamo agito sempre e solo nella massima trasparenza e legalità, nell’esclusivo interesse del Comune di Rosarno e seguendo rigorosamente il criterio della meritocrazia, perché l’Area finanziaria — da cui dipendono bilancio, equilibri, controllo della spesa, programmazione e continuità dei servizi — merita competenza, serietà e rispetto delle regole”.

Sul piano amministrativo, il regolamento comunale prevede che il presidente della commissione sia affiancato da due esperti esterni all’Ente. A seguito della formale astensione del Segretario generale, il Comune si è avvalso della facoltà regolamentare di affidare all’esterno anche la presidenza, lasciando al personale interno segreteria e verbalizzazione. La selezione dei tre commissari è avvenuta tramite avviso pubblicato il 9 settembre 2026 all’Albo pretorio online e sul portale inPA: entro il 24 settembre sono pervenute 14 candidature, esaminate dagli uffici verificando i requisiti e valutando competenze ed esperienze amministrative, contabili e concorsuali.

La commissione è presieduta da Gabriele Capozzi, segretario generale con esperienza in commissioni concorsuali nazionali, e composta da Stefania Sgambellone, responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi del Comune di Sant’Ilario dello Ionio, e Antonio Marra, responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario e Tributi del Comune di Portigliola, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza e delle dichiarazioni sull’assenza di incompatibilità e astensione.

Quanto alle risorse, la determinazione n. 1316 del 9 novembre 2026 ha impegnato 2.700 euro per compensi e rimborsi di viaggio (70 euro a seduta per ciascun componente e tetto di 500 euro a commissario per i rimborsi), elevando in via prudenziale la stima iniziale di 2.500 euro per eventuali sedute aggiuntive, anche in vista della correzione delle prove scritte dei 37 candidati ammessi, con liquidazione limitata ai soli compensi maturati e rimborsi documentati. Con due variazioni compensative, la disponibilità del capitolo per i compensi delle commissioni concorsuali è passata da 2.146,96 euro a 4.500 euro: al netto dei 2.700 euro impegnati, restano 1.800 euro per le procedure in itinere relative a due collaboratori esperti scuolabus e un istruttore amministrativo.

“Il Comune di Rosarno può contare sulla professionalità del proprio personale, che ha curato l’istruttoria e assicura la verbalizzazione dei lavori“, conclude l’assessore. “L’imparzialità è un dovere di tutti e la nostra linea resta chiarissima: garantire a ogni candidato pari condizioni e una valutazione fondata esclusivamente sul merito, operando nella piena legalità e trasparenza e rendendo conto ai cittadini con i fatti e con gli atti, non con il rumore“.