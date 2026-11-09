Rosarno, al Piria la musica diventa uno strumento contro i condizionamenti mafiosi: al via “Mettiamole fuori gioco”

La musica come strumento per educare alla legalità, sviluppare l’empatia e prevenire i condizionamenti mafiosi. È questo l’obiettivo di “Mettiamole fuori gioco”, il nuovo progetto di musicoterapia avviato all’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno. Un’iniziativa promossa da AMA Calabria, associazione presieduta dal maestro Francescantonio Pollice, in collaborazione con il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e fortemente condivisa dal dirigente scolastico Mariarosaria Russo.

Il progetto coinvolge alcune classi del liceo scientifico e si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto, che da tempo riconosce alla musica un ruolo importante nella formazione degli studenti, come dimostra anche l’attività dell’orchestra della sede di Laureana di Borrello, diretta dal maestro Maurizio Managò.

Al Piria di Rosarno otto laboratori di musicoterapia fino a febbraio

Nell’auditorium dell’Istituto si è svolta la prima lezione di “Mettiamole fuori gioco”, progetto coordinato dalla professoressa Mariangela Preta. L’incontro introduttivo è stato dedicato a una valutazione iniziale delle inclinazioni naturali degli studenti.

Il percorso proseguirà fino a febbraio attraverso otto incontri di laboratorio, durante i quali l’ascolto guidato di brani musicali sarà accompagnato da momenti di riflessione individuale e confronto collettivo.

Uno stesso brano musicale può suscitare ricordi, immagini e stati d’animo differenti. Condividere queste reazioni permette agli studenti di trovare le parole per raccontare ciò che provano e di comprendere come i compagni possano vivere la medesima esperienza in modo diverso.

Sul piano emotivo, il progetto mira a sviluppare la capacità di riconoscere, esprimere e regolare le proprie emozioni. Sul piano relazionale, invece, punta a rafforzare l’empatia, l’ascolto reciproco e la collaborazione, creando un ambiente in cui ciascuno possa intervenire e sentirsi ascoltato.

Musica e legalità: imparare a riconoscere le pressioni del gruppo

Il lavoro sulle emozioni si collega direttamente all’educazione alla legalità e alla prevenzione dei condizionamenti mafiosi. Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è quello di aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere le pressioni esercitate dal gruppo, esprimere il proprio dissenso e compiere scelte autonome e responsabili.

Attraverso le attività laboratoriali, gli studenti potranno esercitare queste capacità partendo da situazioni vicine alla loro quotidianità, come sostenere un’opinione diversa da quella dei compagni oppure ascoltare un punto di vista senza sentirsi obbligati a condividerlo.

La musica diventa così un’occasione per promuovere consapevolezza personale, autonomia di giudizio e rispetto reciproco, competenze fondamentali anche nella prevenzione delle dinamiche di sopraffazione e dei comportamenti devianti.

L’orchestra di Laureana di Borrello e il valore educativo della musica

Il nuovo progetto si inserisce in un percorso che il Piria porta avanti da tempo attraverso la pratica musicale. Nella sede di Laureana di Borrello, infatti, l’Istituto dispone di un’orchestra diretta dal maestro Maurizio Managò, espressione dell’importanza attribuita alla musica d’insieme.

Suonare in orchestra richiede preparazione individuale, attenzione al lavoro degli altri e responsabilità verso il risultato collettivo. Ogni musicista deve conoscere la propria parte, ascoltare gli altri strumenti, rispettare le pause e riconoscere il momento in cui intervenire. Attraverso queste attività, gli studenti imparano a collaborare e a valorizzare il contributo di ciascuno.

La pratica orchestrale e i laboratori di musicoterapia contribuiscono, con modalità differenti, agli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Se l’orchestra permette di sperimentare disciplina, cooperazione e responsabilità condivisa, l’ascolto musicale guidato favorisce lo sviluppo della consapevolezza emotiva e dell’autonomia di giudizio.

Entrambi i percorsi arricchiscono l’offerta formativa e offrono agli studenti occasioni concrete di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Russo: “educare alla legalità significa orientare gli studenti verso scelte responsabili”

Il dirigente scolastico Mariarosaria Russo sottolinea l’importanza dell’iniziativa e della collaborazione tra scuola e istituzioni musicali.

“Ho accolto con entusiasmo questa proposta progettuale del prof. Pollice perché educare alla legalità significa anche orientare gli studenti verso percorsi virtuosi e scelte responsabili.”

Il dirigente richiama quindi il valore dell’esperienza orchestrale già consolidata nell’Istituto: “nella nostra sede di Laureana di Borrello abbiamo un’orchestra di cui siamo orgogliosi. Chi suona insieme impara che la propria preparazione conta, che occorre saper ascoltare chi gli sta accanto e che il risultato dipende dall’impegno di tutti. È un’esperienza che dà concretezza agli obiettivi del nostro PTOF. Ringrazio il Conservatorio “Fausto Torrefranca” per questa collaborazione, la professoressa Mariangela Preta per il coordinamento e gli esperti che accompagneranno le classi lungo il percorso”.

Il progetto di ricerca su musica, emozioni e devianza sociale

La supervisione dei laboratori è affidata alla musicologa e musicoterapeuta Diana Facchini, con il coinvolgimento dei musicoterapeuti Davide Rotella e Rosella Macrì. Le attività rientrano nel progetto di ricerca “Musica, emozioni e devianza sociale nelle aree ad alta vulnerabilità”, la cui équipe è coordinata dalla professoressa Elvira Brattico.

Lo studio esaminerà il rapporto tra ascolto musicale condiviso, capacità di riconoscere e regolare le emozioni, empatia e qualità delle relazioni all’interno del gruppo. Con “Mettiamole fuori gioco”, l’Istituto Piria di Rosarno rafforza dunque il proprio impegno educativo attraverso un percorso che integra musica, ricerca e formazione, offrendo agli studenti strumenti per comprendere meglio se stessi, relazionarsi con gli altri e maturare scelte consapevoli e responsabili.