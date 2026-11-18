“La casa accessibile è una condizione per la crescita del Paese – così Domenico Romeo Presidente di Conit Casa e Confcooperative Habitat Roma e Lazio – È giusto che i Comuni diano una risposta alle pratiche edilizie pendenti. Lasciare cittadini e proprietari nell’incertezza può bloccare il recupero, la vendita o la locazione degli immobili e alimentare contenziosi. Servono istruttorie rapide – sottolinea Romeo-, criteri chiari e decisioni motivate. Ben vengano le semplificazioni per le questioni minori, nel rispetto delle regole e senza aprire nuovi condoni.

Sul piano abitativo, la manovra va nella direzione giusta quando sostiene i mutui prima casa e incentiva i contratti a canone concordato. Ma il caro vita rende sempre più difficile, anche per chi lavora, acquistare o affittare un’abitazione, soprattutto nei grandi centri urbani. Occorrono misure più coraggiose – conclude il Presidente Conit Case tra i più grandi consorzi di cooperative di abitazione in Italia – per aumentare l’offerta di case a prezzi sostenibili, sia in vendita sia in locazione.

Sappiamo che le risorse pubbliche sono limitate. Proprio per questo chiediamo che la manovra rafforzi gli strumenti del Piano casa capaci di attrarre investimenti e recuperare immobili esistenti, coinvolgendo il mondo cooperativo, gli enti del Terzo settore, le banche e gli operatori finanziari che condividono questo obiettivo. La risposta deve riguardare sia l’affitto sia l’acquisto a prezzi sostenibili. Una casa accessibile permette ai giovani di costruire il proprio futuro, alle persone di spostarsi per lavoro e ai territori di crescere: è una condizione per la crescita del Paese“.