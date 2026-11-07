Roma, Gualtieri annuncia la ricandidatura nel 2027: Schlein lo sostiene, apertura a M5S e Azione per una coalizione più larga

Roberto Gualtieri si ricandida a sindaco di Roma alle elezioni comunali del 2027 e punta a costruire una coalizione di centrosinistra ancora più ampia, coinvolgendo anche Movimento 5 Stelle e Azione. L’annuncio ufficiale è arrivato durante un evento pubblico all’Auditorium della Conciliazione, alla presenza delle forze politiche che sostengono l’amministrazione capitolina e di quelle con cui è stato avviato un confronto per allargare l’alleanza. “Oggi c’è un grande capitale di fiducia: Roma può cambiare. E lo dico ufficialmente, siamo qua per questo: ho deciso di ricandidarmi per continuare a cambiare la città. Con al centro le persone”, ha dichiarato Gualtieri, aprendo ufficialmente la sua campagna elettorale. Il primo cittadino ha ripercorso anche la propria esperienza alla guida della Capitale, spiegando come il rapporto con Roma e con i suoi abitanti abbia inciso profondamente sul suo percorso personale. “La città mi ha cambiato e ha anche cambiato il mio rapporto con le persone”, ha aggiunto.

Gualtieri punta ad allargare la coalizione: l’appello ad Azione e Movimento 5 Stelle

Uno dei passaggi centrali dell’intervento ha riguardato il futuro della coalizione. Gualtieri ha manifestato la volontà di superare gli attuali confini della maggioranza, coinvolgendo nuove forze politiche e rafforzando la componente civica dell’amministrazione. In particolare, il sindaco ha rivolto un’apertura esplicita al Movimento 5 Stelle e ad Azione, i cui rappresentanti erano presenti all’iniziativa nonostante i rispettivi partiti non facciano parte dell’attuale maggioranza capitolina. “Non solo vogliamo rafforzare la nostra maggioranza e la vocazione civica della nostra amministrazione, ma vogliamo anche essere protagonisti di un allargamento della coalizione che vada oltre i confini attuali. Il mio obiettivo è che gli amici dell’M5s e di Azione qui presenti possano far parte di questa sfida”, ha affermato Gualtieri. Il sindaco ha ringraziato le forze politiche che, pur partendo da posizioni di opposizione, hanno progressivamente sviluppato un confronto sui temi amministrativi. L’obiettivo dichiarato è costruire una coalizione larga, inclusiva e aperta, capace di coinvolgere più soggetti politici e sociali. A sintetizzare questa prospettiva è lo slogan scelto per la nuova campagna elettorale: “Roma, avanti tutti”.

Schlein sostiene Gualtieri: “saremo al suo fianco”

All’appuntamento ha partecipato anche il segretario nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha confermato il pieno sostegno alla ricandidatura del sindaco e alla prospettiva di ampliare l’alleanza. “Pieno sostegno al sindaco Roberto Gualtieri che si ricandida per continuare un lavoro di grande trasformazione di questa città mettendo al centro l’accessibilità della casa, dei trasporti, dei servizi. Un grande lavoro di ammodernamento e di rigenerazione urbana”, ha dichiarato Schlein. Il segretario dem ha espresso apprezzamento anche per la volontà di coinvolgere ulteriori forze politiche: “lo sosteniamo, naturalmente, anche in quello che ha dichiarato di voler essere uno sforzo di allargamento ulteriore della maggioranza che lo sostiene. Quindi saremo al suo fianco”. Al termine dell’evento, Schlein ha raggiunto Gualtieri e lo ha abbracciato, a conferma del sostegno politico espresso pubblicamente.

Azione presente con Grippo e D’Amato, in sala anche i rappresentanti del M5S

L’evento ha riunito un ampio schieramento di esponenti politici. Particolarmente significativa, nella prospettiva dell’allargamento della coalizione, la presenza di Azione, rappresentata dalla deputata Valentina Grippo, dal segretario romano Alessio D’Amato e dai consiglieri capitolini del partito di Carlo Calenda. Presenti anche diversi rappresentanti del Movimento 5 Stelle, tra cui la coordinatrice romana Linda Meleo, il deputato Francesco Silvestri e i consiglieri capitolini Paolo Ferrara e Daniele Diaco. Assente, invece, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Per il Partito Democratico, oltre a Schlein, seduta in prima fila tra Claudio Mancini e Marta Bonafoni, hanno partecipato Cecilia D’Elia, Beatrice Lorenzin, Nicola Zingaretti, Michela Di Biase, Filippo Sensi, Andrea Casu, Matteo Orfini ed Emanuela Droghei. Presenti anche i segretari romano e regionale del Pd, Enzo Foschi e Daniele Leodori, e il fondatore di Più Uno, Ernesto Maria Ruffini.

Per Italia Viva hanno partecipato Roberto Giachetti, Luciano Nobili e Marianna Madia, insieme ai consiglieri capitolini Francesca Leoncini, Valerio Casini e Marco Cappa. In sala anche il parlamentare Filiberto Zaratti per Alleanza Verdi e Sinistra e, per Sinistra Civica Ecologista, il consigliere regionale Claudio Marotta e il presidente di Municipio Amedeo Ciaccheri. Complessivamente, sono state oltre 3mila le persone accreditate all’evento, al quale hanno partecipato anche gli assessori capitolini, i consiglieri comunali e i presidenti di municipio.

Casa, trasporti, servizi e ambiente: le priorità di Gualtieri

Sul piano amministrativo, Gualtieri ha indicato la necessità di proseguire la trasformazione della Capitale, rendendola sempre più partecipata e coinvolgendo le diverse realtà cittadine. Tra le priorità indicate figura il problema dell’accesso alla casa. Il sindaco ha auspicato un maggiore impegno delle istituzioni nazionali ed europee per affrontare le difficoltà abitative, chiedendo strumenti che favoriscano interventi concreti nelle città e nelle regioni maggiormente esposte al problema. “Speriamo di avere presto un altro governo che ci aiuti davvero ad avere un altro piano casa”, ha affermato, sollecitando anche un ruolo più incisivo dell’Unione Europea nelle politiche abitative. Un altro tema centrale è quello della crisi climatica. Gualtieri ha criticato la posizione della destra, definendola “retrograda”, e ha indicato tra gli interventi necessari per Roma la riduzione delle superfici impermeabilizzate e l’aumento degli spazi verdi. “Una delle cose più importanti da fare è depavimentare e mettere più verde nella nostra città”, ha sottolineato il sindaco.