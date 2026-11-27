Il teatro come strumento di sensibilizzazione, riflessione e contrasto alla violenza sulle donne. Sabato 28 novembre 2026, alle ore 17:00, l’Access Point di Roghudi ospiterà lo spettacolo teatrale “Persefone– Ovvero non si può essere salvate prima di volersi salvare”, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla FIDAPA Sezione di Melito Porto Salvo – Distretto Sud-Ovest, con il patrocinio dei Comuni di Roghudi e Melito di Porto Salvo. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di affrontare, attraverso il linguaggio universale del teatro, il fenomeno della violenza di genere, soffermandosi non soltanto sulle sue manifestazioni più evidenti, ma anche sulle forme più sottili e spesso difficili da riconoscere, come la manipolazione psicologica, il controllo e la sopraffazione all’interno delle relazioni familiari.

Il mito di Persefone e il percorso verso la libertà

Al centro della rappresentazione c’è Persefone, figura della mitologia greca che diventa metafora del percorso di ogni donna chiamata a riconoscere la propria condizione, ritrovare la forza interiore e riconquistare la propria libertà. Attraverso la narrazione teatrale, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla consapevolezza e sull’importanza di riconoscere le diverse forme di violenza. La rappresentazione, della durata di circa 50 minuti, è scritta e interpretata da Katia Colica, con la regia di Matteo Tarasco, le musiche e i suoni di Antonio Aprile e le luci di Antonella Bellocchio. La produzione è firmata Adexo Arti Creative.

L’iniziativa della FIDAPA di Melito Porto Salvo

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti istituzionali di Pina Puntureri, presidente della FIDAPA Sezione di Melito Porto Salvo, Pierpaolo Zavettieri, sindaco di Roghudi, e Annunziato Nastasi, sindaco di Melito di Porto Salvo. A introdurre la rappresentazione sarà Francesca Pensavalle, referente del Gruppo di Lavoro “Violenza di genere”. L’iniziativa intende andare oltre la dimensione artistica, offrendo alla comunità un’occasione di confronto e consapevolezza collettiva. L’obiettivo è valorizzare il ruolo della cultura nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza, promuovendo il rispetto, la dignità e la libertà delle donne. La FIDAPA di Melito Porto Salvo invita “le istituzioni, le associazioni, le scuole e tutta la cittadinanza a partecipare all’appuntamento di Roghudi, per condividere un pomeriggio di teatro, emozioni e riflessioni su un fenomeno che riguarda l’intera comunità”.