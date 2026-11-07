Roccella Ionica, studentessa coinvolta in un incidente vicino alla scuola: genitori preoccupati per la sicurezza di 400 ragazzi | FOTO

“Egregio Signor Sindaco, io sottoscritto rappresentante dei genitori della I A del Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate e il Liceo Linguistico dell’IIS “P. Mazzone” di Roccella Ionica, sento il dovere di esprimere la mia profonda preoccupazione per le gravi criticità che interessano la viabilità nell’area adiacente al plesso scolastico, frequentato quotidianamente da quattrocento studenti”. E’ questa la lettera inviata dall’Avv. Andrea DAQUA – Rappresentante dei Genitori degli studenti della I A -dell’IIS “P. Mazzone” Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate e Liceo Linguistico – Roccella Ionica all’Amministrazione Comunale di Roccella Ionica, al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Assessore alla Viabilità e Sicurezza Urbana avente oggetto: Richiesta urgente di interventi per la sicurezza della viabilità nei pressi della sede del Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate e Liceo Linguistico dell’IIS “P. Mazzone” di Roccella Ionica.

“Da tempo si assiste a una situazione che ritengo inadeguata e potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei nostri figli. Le condizioni della strada di accesso alla scuola risultano precarie, con un manto stradale che necessita di urgenti interventi di bitumazione e manutenzione. A ciò si aggiunge una gestione della circolazione veicolare che, soprattutto negli orari di ingresso e uscita degli studenti, genera situazioni di rischio costante. Le preoccupazioni dei genitori hanno trovato purtroppo conferma nei giorni scorsi, quando una studentessa (mia figlia) è rimasta coinvolta in un incidente stradale nelle vicinanze dell’istituto. Un episodio che, al di là dell’esito, rappresenta un segnale d’allarme che non può essere ignorato e che impone un intervento immediato da parte degli enti competenti. Si ritiene pertanto indispensabile che l’Amministrazione comunale adotti con urgenza tutte le misure necessarie per garantire condizioni di sicurezza adeguate e compatibili con la presenza di una popolazione scolastica così numerosa. In particolare si chiede:

la completa sistemazione e bitumazione delle strade che conducono all’istituto;

una regolamentazione più rigorosa del traffico negli orari di entrata e uscita degli studenti;

l’installazione di adeguata segnaletica verticale e orizzontale;

la realizzazione di attraversamenti pedonali ben visibili e protetti;

la valutazione della presenza di personale addetto o di sistemi finalizzati alla gestione dei flussi veicolari nei momenti di maggiore affluenza;

l’adozione di ogni ulteriore misura utile a prevenire incidenti e a tutelare studenti, personale scolastico e famiglie.

Non possiamo nascondere il nostro rammarico nel constatare come l’Amministrazione abbia recentemente provveduto a installare e regolamentare sistemi di controllo semaforico finalizzati a sanzionare gli automobilisti indisciplinati, mentre permane una evidente carenza di interventi strutturali nell’area che ospita uno dei più importanti poli scolastici del comprensorio. La sicurezza dei ragazzi dovrebbe rappresentare una priorità assoluta e meritare la stessa attenzione riservata ad altri aspetti della gestione della viabilità urbana”.

“La presente non vuole assumere toni polemici, ma intende richiamare l’attenzione delle istituzioni su una problematica concreta che coinvolge quotidianamente centinaia di famiglie e quattrocento giovani studenti. Chiediamo pertanto un riscontro pubblico e l’avvio, nel più breve tempo possibile, degli interventi necessari per eliminare una situazione che non può più essere considerata accettabile.

Confidando nella sensibilità e nel senso di responsabilità dell’Amministrazione comunale, restiamo in attesa di conoscere le iniziative che si intendono adottare. Distinti saluti”.