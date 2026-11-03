Roccella Ionica, all’ex Convento dei Minimi arriva “Civico 22”: teatro, musica e storie che emozionano

Il teatro e la musica si incontrano a Roccella Ionica per raccontare storie, sogni e riflessioni sulla vita e sull’arte. Domenica 8 novembre, alle ore 19:00, l’ex Convento dei Minimi ospiterà “Civico 22”, lo spettacolo che vedrà protagonisti Enzo e Alessandra De Liguoro insieme ai ragazzi del Collettivo SoleLuna. L’appuntamento rientra nella seconda edizione del Festival delle Narrazioni “Variazioni”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roccella Ionica, guidato da Rossella Scherl, con l’obiettivo di valorizzare le diverse espressioni artistiche e culturali e rafforzare il legame tra la comunità e i luoghi della cultura. Al centro della manifestazione c’è l’idea della cultura come strumento di dialogo, conoscenza e partecipazione, capace di intrecciare linguaggi differenti e mettere in relazione esperienze, generazioni e sensibilità.

“Civico 22”, un viaggio tra ricordi, sogni e dignità

Dopo il successo di “L’Odissea – Il Viaggio” e “L’Iliade – Le Voyage d’une guerre”, il Centro Studi Quasimodo APS ETS propone una nuova produzione teatrale. Con “Civico 22”, il teatro e la musica diventano strumenti per dare voce a ciò che spesso resta inascoltato: le storie, i sogni e la dignità di chi parte, di chi resta e di chi aspetta.

Lo spettacolo si sviluppa come un viaggio introspettivo che ha come filo conduttore il mese di ottobre, simbolo dei ricordi lieti e spensierati dell’estate. Ricordi che non pretendono di durare per sempre, ma che aiutano a vivere e ad abitare meglio il presente, preparando con semplicità e senza grandi aspettative ciò che, dopo il lavoro invernale, troverà la sua massima espressione nella fioritura primaverile.

Una fioritura che tutti potranno ammirare per la sua bellezza e dalla quale trarre una fragranza capace di espandere l’anima verso nuovi orizzonti. Attraverso il dialogo teatrale, la rappresentazione propone così una riflessione sul percorso che conduce alla creazione artistica: un processo che non nasce necessariamente con la pretesa di piacere, ma che riesce comunque a generare una bellezza dirompente.

Un cammino nel quale diventa inevitabile lasciare indietro qualcosa, senza rancore, per fare spazio a nuove esperienze e possibilità, affrontate con semplicità, umiltà e un pizzico di effimera leggerezza.

Enzo e Alessandra De Liguoro con il Collettivo SoleLuna

Ad accompagnare il pubblico in questo percorso saranno Enzo De Liguoro e la figlia Alessandra, affiancati dai giovani musicisti del Collettivo SoleLuna: Luigi Maida alla chitarra, Alessandro Miceli alla tastiera e Gianluca Lofaro alla chitarra e alla voce.

A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione sarà la presenza delle opere dell’artista Mariella Costa, proprietaria del Parco degli Dei di Roccella Ionica, che faranno da cornice allo spettacolo, contribuendo a creare un incontro tra diverse forme di espressione artistica.

L’appuntamento con “Civico 22” è dunque fissato per domenica 8 novembre alle ore 19:00, all’ex Convento dei Minimi di Roccella Ionica, per una serata dedicata al teatro, alla musica e alla capacità dell’arte di raccontare le emozioni e le esperienze umane.

A racchiudere lo spirito della rappresentazione è una riflessione di Victor Hugo: “un attore, sulla scena, è un tizzone nel fuoco. Quando la fiamma del dialogo lo abbandona, deve restare la brace della situazione”.