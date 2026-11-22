Nel pomeriggio di ieri, a Roccalumera (ME), i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne della zona, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Roccalumera che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno fermato un giovane mentre si trovava a bordo di un ciclomotore a lui in uso, sottoponendolo ad un controllo di polizia. Sul posto i militari operanti hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire e sequestrare 3 dosi di hashish, che il fermato aveva abilmente occultato negli indumenti intimi.

La successiva perquisizione domiciliare, estesa presso la sua abitazione, ha poi permesso ai Carabinieri di scovare e sequestrare ulteriori 6 dosi della medesima sostanza stupefacente, riposte all’interno di un portaoggetti nella camera da letto, nonché la somma in contanti di 1.000 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Alla luce di quanto emerso il 20enne è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria,

Lo stupefacente sequestrato è stato consegnato ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. “Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.