“La manifestazione “Vunì cu Nui” ha rappresentato un’importante occasione di incontro e condivisione, riunendo istituzioni, professionisti sanitari, volontari e cittadini attorno a un obiettivo comune: sostenere un’iniziativa dedicata alla salute e alla vicinanza verso le persone che affrontano percorsi di cura oncologica. La giornata ha valorizzato anche le tradizioni gastronomiche del territorio, attraverso la preparazione di specialità locali come la frittolata, i panini con salsiccia e le crespelle, simboli di convivialità e condivisione. Ad accompagnare la manifestazione è stata la Oscar Zaccuri Band, che con la propria musica ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e partecipazione, unendo il piacere dello stare insieme al valore della solidarietà“. È quanto dichiarato dall’associazione di Volontariato EMO, di Roccaforte del Greco.

La vicinanza dell’Amministrazione comunale

“L’Associazione EMO desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Roccaforte del Greco, al Sindaco Ercole Nucera, al Vicesindaco Nino Gullì, all’Assessore Rocco Iaria, al Consigliere Luigi Pitasie ad Adolfo Cuce, per la disponibilità, la vicinanza e il sostegno dimostrati nei confronti dell’iniziativa. La collaborazione tra istituzioni e volontariato rappresenta un elemento fondamentale per promuovere progetti capaci di coinvolgere il territorio e valorizzare il senso di comunità“.

Gli interventi dei professionisti sanitari

“Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stato rappresentato dagli interventi dei professionisti sanitari, che hanno preso la parola durante l’evento. Un particolare ringraziamento è rivolto al Primario Dott. Said Al Sayyad, al Dott. Carmelo Tuscano, alla Dott.ssa Nadine Grillone e alla Dott.ssa Giovanna Orizzonte, per la loro partecipazione e disponibilità.

La loro presenza ha conferito particolare valore all’iniziativa, contribuendo a rafforzare il legame tra il mondo sanitario, il volontariato e la comunità. L’Associazione rivolge inoltre un sentito ringraziamento al Prof. Francesco Palamara, per il contributo all’apertura della manifestazione, e alle Forze dell’Ordine, per la presenza e la collaborazione“.

Il contributo degli sponsor, dei volontari e dei cittadini

“Dietro la realizzazione di una giornata come “Vunì cu Nui” vi sono l’impegno, la generosità e la disponibilità di tante persone. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor e alle attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa, dimostrando sensibilità verso le finalità benefiche dell’evento.

Profonda riconoscenza è rivolta allo staff e ai volontari dell’Associazione EMO, che hanno dedicato tempo, energie e passione all’organizzazione della manifestazione. Un grazie sincero va infine a tutti i cittadini e ai partecipanti, che con la loro presenza hanno contribuito a rendere questa giornata un momento di incontro e solidarietà“.

Il nostro ringraziamento agli organi di informazione

“L’Associazione di Volontariato EMO desidera esprimere la propria sincera gratitudine a tutte le testate giornalistiche, alle emittenti televisive, alle radio e agli operatori dell’informazione per l’attenzione riservata all’iniziativa.

Un ringraziamento particolare è rivolto a quanti hanno contribuito alla diffusione dell’evento attraverso articoli, pubblicazioni fotografiche e condivisioni della locandina, favorendo la conoscenza dell’iniziativa e delle sue finalità solidali.

Condividiamo questo resoconto anche con le redazioni che non hanno avuto occasione di raccontare la manifestazione prima del suo svolgimento, nella speranza che possano contribuire a valorizzare il significato sociale della giornata.

Crediamo fermamente che la collaborazione tra informazione e volontariato rappresenti uno strumento prezioso per sensibilizzare la comunità, promuovere la partecipazione e sostenere iniziative di solidarietà“.

La solidarietà continua

“‘Vunì cu Nui’ rappresenta lo spirito con cui l’Associazione EMO intende proseguire il proprio percorso: unire le persone, valorizzare il territorio e promuovere iniziative concrete di solidarietà. Il nostro auspicio è che questa esperienza possa rappresentare un punto di partenza per nuove collaborazioni tra istituzioni, professionisti, cittadini, imprese e mondo dell’informazione. Perché la solidarietà cresce quando diventa un impegno condiviso“, conclude l’Associazione Emo.