Roccaforte del Greco si prepara a vivere le festività natalizie nel segno della partecipazione collettiva, della solidarietà e della valorizzazione del senso di comunità. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ercole Nucera, prevede l’allestimento e la decorazione degli alberi di Natale in tre luoghi significativi del paese:

nei pressi della Chiesa dello Spirito Santo;

presso il Monumento ai Caduti;

in piazza Marco Perpiglia.

L’accensione degli alberi di Natale avverrà martedì 8 dicembre 2026, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, mentre le attività di allestimento e preparazione degli addobbi prenderanno avvio qualche giorno prima, così da consentire la più ampia partecipazione della cittadinanza. “L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte attivamente alla preparazione degli addobbi natalizi, contribuendo con decorazioni, creatività, disponibilità e spirito di collaborazione. L’invito è rivolto ai bambini, ai giovani, alle famiglie, agli anziani e a tutti i roccaforticiani che avranno la possibilità di essere presenti in paese durante il periodo natalizio.” Afferma in una nota il Sindaco Ercole Nucera

L’Amministrazione comunale di Roccaforte del Greco.

“Le giornate dedicate alla preparazione degli addobbi rappresenteranno una preziosa occasione per ritrovarsi, lavorare insieme e condividere la gioia dell’attesa del Natale, rendendo ancora più significativo il momento dell’accensione degli alberi. L’obiettivo è rendere la cittadinanza protagonista dell’iniziativa, favorendo occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione alla vita collettiva, attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici e delle tradizioni natalizie”.

“In un territorio che negli ultimi anni ha dovuto affrontare le difficoltà legate allo spopolamento e alla progressiva riduzione delle occasioni di aggregazione, il Natale rappresenta un momento significativo per rinsaldare i legami sociali, rafforzare il senso di appartenenza e promuovere una rinnovata attenzione verso il paese. Un pensiero particolare è rivolto a quanti continuano a vivere a Roccaforte del Greco durante tutto l’anno, custodendone le tradizioni e l’identità, nonché ai numerosi concittadini che vivono lontano e che, spesso affrontando notevoli sacrifici, mantengono vivo il legame con la propria terra d’origine”.

“Attraverso questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende promuovere il coinvolgimento diretto della popolazione, nella consapevolezza che la collaborazione tra cittadini e istituzioni costituisca un elemento fondamentale per la crescita sociale e la rivitalizzazione del territorio. Gli alberi di Natale rappresenteranno il simbolo di una comunità che desidera ritrovarsi, condividere momenti di serenità e guardare al futuro con rinnovata fiducia. L’auspicio dell’Amministrazione comunale è che l’invito trovi un’ampia e spontanea adesione da parte della cittadinanza e che lo spirito di collaborazione e partecipazione possa proseguire anche oltre il periodo delle festività”.

“Roccaforte del Greco vuole riaccendere la luce e il fuoco del Natale, riscoprendo il calore delle relazioni umane, il valore delle proprie radici e il significato autentico della nascita di Gesù Bambino. Partecipiamo tutti alla realizzazione degli addobbi natalizi e ritroviamoci l’8 dicembre per accendere insieme il Natale di Roccaforte del Greco, affinché la luce delle festività diventi un simbolo di speranza, unità e rinascita per l’intera comunità”.