Roccaforte del Greco, musica e sapori della tradizione per l’evento “Vuni cu Nui”: il ricavato sarà devoluto alla Radioterapia del GOM

Una giornata all’insegna della solidarietà, della musica e delle tradizioni gastronomiche calabresi. Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 13:00, a Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria, si terrà “Vuni cu Nui”, un evento a scopo benefico organizzato dall’associazione EMO per sostenere il reparto di Radioterapia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al reparto ospedaliero.

Il programma prevede un momento dedicato ai sapori della tradizione, con frittolata, panini con la salsiccia e crespelle, accompagnato dall’intrattenimento musicale della Oscar Zaccuri Band. L’apertura dell’evento sarà affidata al professor Francesco Palamara. Tra gli ospiti e gli interventi annunciati figurano il dottor Said Al Sayyad, il dottor Carmelo Tuscano, la dottoressa Nadine Grillone e la dottoressa Giovanna Orizzonte.

L’iniziativa punta a riunire cittadini e partecipanti attorno a un obiettivo comune: contribuire concretamente al sostegno della Radioterapia del GOM di Reggio Calabria, attraverso una manifestazione che unisce convivialità e beneficenza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 320 039 9829.