Rizziconi, fiume di fedeli per San Teodoro Martire: la processione tra fede, tradizione ed emozione | VIDEO

Grande partecipazione ai solenni festeggiamenti in onore di San Teodoro Martire a Rizziconi. Un'intera comunità si è stretta attorno al proprio Santo in una processione carica di devozione e identità collettiva. Nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb anche la testimonianza del Sindaco

festa san teodoro a rizziconi

Si sono svolti nel segno della più profonda devozione delle tradizioni i solenni festeggiamenti in onore di San Teodoro Martire a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. Le vie della cittadina sono state lo scenario di una processione imponente e straordinariamente popolosa, che ha visto la partecipazione commossa e corale dell’intera comunità locale. Un fiume di fedeli, animato da una fede autentica, radicata nel tempo, ha accompagnato il Santo lungo il percorso cittadino, trasformando l’evento in un momento irrinunciabile di unione spirituale di forte identità collettiva.

Di seguito il video con il servizio completo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Ai suoi microfoni anche la testimonianza e l’emozione del Sindaco di Rizziconi.

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