Il consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Falcomatà richiama le criticità rilevate dalla Ragioneria generale dello Stato, sulla sanità, e chiede alla Regione di assumersi le proprie responsabilità rispetto alle difficoltà nell’erogazione dei servizi sanitari. “Anche la Ragioneria generale dello Stato certifica le profonde criticità della sanità calabrese. Criticità che riguardano, soprattutto, la capacità di garantire ai cittadini servizi adeguati”, afferma Falcomatà, commentando l’esito della verifica. Un “verdetto” che, “secondo Falcomatà”, dovrebbe imporre alla Regione “una seria assunzione di responsabilità”.

Tra i dati più preoccupanti evidenziati da Falcomatà figurano i ritardi negli screening oncologici, ancora al di sotto delle soglie di sufficienza, e la copertura vaccinale antinfluenzale degli anziani, ferma al 44,3%. Indicatori che, secondo il consigliere regionale, dimostrano le difficoltà della Calabria nel garantire adeguate attività di prevenzione, con possibili conseguenze sulla tutela della salute e sulla pressione esercitata sulle strutture ospedaliere. “Tra gli elementi più allarmanti – sottolinea – ci sono i ritardi negli screening oncologici, ancora ampiamente al di sotto delle soglie di sufficienza, e la copertura della vaccinazione antinfluenzale tra la popolazione anziana, che si ferma appena al 44,3%. Numeri che raccontano l’inadeguatezza della Calabria che non riesce a garantire persino le attività fondamentali di prevenzione e protezione della salute. Eppure, proprio la diagnosi precoce e la vaccinazione, rappresentano strumenti essenziali per salvare vite, ridurre le complicanze e alleggerire la pressione sugli ospedali”. Il consigliere del Pd richiama così la necessità di rafforzare gli interventi sanitari che consentono di individuare tempestivamente le patologie e di proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Sanità territoriale, le criticità di Case e Ospedali di Comunità

Le osservazioni di Falcomatà riguardano anche il ritardo nella realizzazione della rete sanitaria territoriale e la necessità di garantire personale e organizzazione adeguati alle nuove strutture previste per l’assistenza di prossimità. “Siamo di fronte – continua Falcomatà – ad un’arretratezza ormai strutturale della sanità territoriale. Se quasi un anziano su due resta fuori dalla copertura antinfluenzale, significa che qualcosa nell’organizzazione dei servizi non sta funzionando. A questo si aggiungono i ritardi nella realizzazione della rete territoriale, con Case e Ospedali di Comunità che rischiano di rimanere strutture senza una reale capacità di risposta se non vengono dotate di personale e organizzazione. È proprio sul territorio che si valuta la qualità di un sistema sanitario che deve essere capace di prevenire, intercettare i bisogni, assistere le persone fragili e garantire cure vicine ai cittadini”. Per Falcomatà, dunque, il rafforzamento dell’assistenza territoriale rappresenta un passaggio fondamentale per rendere il servizio sanitario più accessibile, soprattutto alle persone fragili e a quanti incontrano maggiori difficoltà nel raggiungere le strutture di cura.

La questione centrale, secondo il consigliere regionale del Pd, è la distanza tra gli eventuali risultati ottenuti sul piano finanziario e la qualità delle prestazioni concretamente garantite ai cittadini. “La sanità non si misura soltanto con i bilanci e con gli annunci sui risultati finanziari”, ricorda Falcomatà, che ritiene “necessaria la possibilità di effettuare uno screening nei tempi giusti e ricevere assistenza senza dover percorrere decine o centinaia di chilometri. Il miglioramento dei conti non può diventare un alibi per nascondere le carenze nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza”.