Risultati Serie D, vincono le prime tre: cinquina Reggina, Sambiase corsaro e Vibonese di misura. La classifica

Si è conclusa la 10ª giornata del girone I di Serie D. In vetta, nessuna sorpresa: vincono Reggina, Sambiase e Vibonese. Lametini corsari in casa dell’Igea Virtus, rimangono attaccati agli amaranto in vetta. La Nissa torna a sorridere e ne fa 5 al Castrumfavara. L’Enna strappa un pari a Trapani, al suo ritorno al Provinciale. Poker Avola e Praia Tortora contro Siracusa e Licata. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone, 10ª giornata

Domenica 1 novembre

Ore 14.30

Modica-Gela 0-1

Nissa-Castrumfavara 5-1

Reggina-Ragusa 5-2

Trapani-Enna 2-2

Vibonese-Milazzo 2-1

Vigor Lamezia-Athletic Palermo 0-1

Ore 15.00

Avola-Siracusa 4-2

Igea Virtus-Sambiase 2-4

Licata-PraiaTortora 0-1

Classifica Serie D girone I

Reggina 23 Sambiase 23 Vibonese 21 Avola 19 Digiesse PraiaTortora 18 Licata 17 Milazzo 16 Igea Virtus 15 Athletic Palermo 14* Nissa 12 Gela 12 (-1) Vigor Lamezia 8 Siracusa 8 (-7) Castrumfavara 8 Modica 7* Trapani 6 (-5) Ragusa 3 Enna 3

Prossimo Turno Serie D girone I, 11ª giornata

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Athletic Palermo-Igea Virtus

Castrumfavara-Vibonese

PraiaTortora-Trapani

Enna-Reggina

Gela-Avola

Milazzo-Vigor Lamezia

Modica-Licata

Sambiase-Ragusa

Siracusa-Nissa