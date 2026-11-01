Risultati Serie D, vincono le prime tre: cinquina Reggina, Sambiase corsaro e Vibonese di misura. La classifica

Tutti i risultati della 10ª giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

Reggina-Ragusa
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Si è conclusa la 10ª giornata del girone I di Serie D. In vetta, nessuna sorpresa: vincono Reggina, Sambiase e Vibonese. Lametini corsari in casa dell’Igea Virtus, rimangono attaccati agli amaranto in vetta. La Nissa torna a sorridere e ne fa 5 al Castrumfavara. L’Enna strappa un pari a Trapani, al suo ritorno al Provinciale. Poker Avola e Praia Tortora contro Siracusa e Licata. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone, 10ª giornata

Domenica 1 novembre 

Ore 14.30
Modica-Gela 0-1
Nissa-Castrumfavara 5-1
Reggina-Ragusa 5-2
Trapani-Enna 2-2
Vibonese-Milazzo 2-1
Vigor Lamezia-Athletic Palermo 0-1

Ore 15.00
Avola-Siracusa 4-2
Igea Virtus-Sambiase 2-4
Licata-PraiaTortora 0-1

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 23
  2. Sambiase 23
  3. Vibonese 21
  4. Avola 19
  5. Digiesse PraiaTortora 18
  6. Licata 17
  7. Milazzo 16
  8. Igea Virtus 15
  9. Athletic Palermo 14*
  10. Nissa 12
  11. Gela 12 (-1)
  12. Vigor Lamezia 8
  13. Siracusa 8 (-7)
  14. Castrumfavara 8
  15. Modica 7*
  16. Trapani 6 (-5)
  17. Ragusa 3
  18. Enna 3

Prossimo Turno Serie D girone I, 11ª giornata

Domenica 8 novembre

Ore 14.30
Athletic Palermo-Igea Virtus
Castrumfavara-Vibonese
PraiaTortora-Trapani
Enna-Reggina
Gela-Avola
Milazzo-Vigor Lamezia
Modica-Licata
Sambiase-Ragusa
Siracusa-Nissa

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