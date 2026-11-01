Risultati Serie D, vincono le prime tre: cinquina Reggina, Sambiase corsaro e Vibonese di misura. La classifica

Si è conclusa la 10ª giornata del girone I di Serie D. In vetta, nessuna sorpresa: vincono Reggina, Sambiase e Vibonese. Lametini corsari in casa dell’Igea Virtus, rimangono attaccati agli amaranto in vetta. La Nissa torna a sorridere e ne fa 5 al Castrumfavara. L’Enna strappa un pari a Trapani, al suo ritorno al Provinciale. Poker Avola e Praia Tortora contro Siracusa e Licata. Di seguito risultati e classifica.
Risultati Serie D girone, 10ª giornata
Domenica 1 novembre
Ore 14.30
Modica-Gela 0-1
Nissa-Castrumfavara 5-1
Reggina-Ragusa 5-2
Trapani-Enna 2-2
Vibonese-Milazzo 2-1
Vigor Lamezia-Athletic Palermo 0-1
Ore 15.00
Avola-Siracusa 4-2
Igea Virtus-Sambiase 2-4
Licata-PraiaTortora 0-1
Classifica Serie D girone I
- Reggina 23
- Sambiase 23
- Vibonese 21
- Avola 19
- Digiesse PraiaTortora 18
- Licata 17
- Milazzo 16
- Igea Virtus 15
- Athletic Palermo 14*
- Nissa 12
- Gela 12 (-1)
- Vigor Lamezia 8
- Siracusa 8 (-7)
- Castrumfavara 8
- Modica 7*
- Trapani 6 (-5)
- Ragusa 3
- Enna 3
Prossimo Turno Serie D girone I, 11ª giornata
Domenica 8 novembre
Ore 14.30
Athletic Palermo-Igea Virtus
Castrumfavara-Vibonese
PraiaTortora-Trapani
Enna-Reggina
Gela-Avola
Milazzo-Vigor Lamezia
Modica-Licata
Sambiase-Ragusa
Siracusa-Nissa