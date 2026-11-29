Vittoria e +3 sul secondo posto. La Vibonese batte di misura il Licata, non senza difficoltà, e va a +3 sulla Reggina, che invece non va oltre lo 0-0 in casa contro il Siracusa. Dietro si riavvicina il Sambiase, che sbanca Favara. Cinquina Nissa e tris Igea Virtus, bene anche il Trapani contro il Gela. Questi i risultati e la classifica aggiornata.
Risultati Serie D girone, 14ª giornata
Domenica 29 novembre
Ore 14.30
Castrumfavara-Sambiase 1-2
Nissa-Athletic Palermo 5-2
Reggina-Siracusa 0-0
Trapani-Gela 2-0
Ragusa-Enna 3-1
Vibonese-Licata 1-0
Vigor Lamezia-Modica 0-0
Ore 15.00
Avola-Milazzo 1-0
Igea Virtus-PraiaTortora 3-1
Classifica Serie D girone I
- Vibonese 33
- Reggina 30
- Sambiase 29
- Avola 26
- Igea Virtus 23
- Digiesse PraiaTortora 20
- Milazzo 20
- Siracusa 19 (-7)
- Nissa 19
- Athletic Palermo 18
- Licata 18
- Gela 17
- Trapani 14 (-5)
- Modica 14
- Vigor Lamezia 11
- Ragusa 9
- Castrumfavara 8
- Enna 6
Prossimo Turno Serie D girone I, 15ª giornata
Domenica 6 dicembre
Ore 14.30
Athletic Palermo-Ragusa
PraiaTortora-Reggina
Enna-Sambiase
Licata-Avola
Milazzo-Igea Virtus
Modica-Trapani
Siracusa-Castrumfavara
Vigor Lamezia-Vibonese
Gela-Nissa