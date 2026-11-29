Vittoria e +3 sul secondo posto. La Vibonese batte di misura il Licata, non senza difficoltà, e va a +3 sulla Reggina, che invece non va oltre lo 0-0 in casa contro il Siracusa. Dietro si riavvicina il Sambiase, che sbanca Favara. Cinquina Nissa e tris Igea Virtus, bene anche il Trapani contro il Gela. Questi i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D girone, 14ª giornata

Domenica 29 novembre

Ore 14.30

Castrumfavara-Sambiase 1-2

Nissa-Athletic Palermo 5-2

Reggina-Siracusa 0-0

Trapani-Gela 2-0

Ragusa-Enna 3-1

Vibonese-Licata 1-0

Vigor Lamezia-Modica 0-0

Ore 15.00

Avola-Milazzo 1-0

Igea Virtus-PraiaTortora 3-1

Classifica Serie D girone I

Vibonese 33 Reggina 30 Sambiase 29 Avola 26 Igea Virtus 23 Digiesse PraiaTortora 20 Milazzo 20 Siracusa 19 (-7) Nissa 19 Athletic Palermo 18 Licata 18 Gela 17 Trapani 14 (-5) Modica 14 Vigor Lamezia 11 Ragusa 9 Castrumfavara 8 Enna 6

Prossimo Turno Serie D girone I, 15ª giornata

Domenica 6 dicembre

Ore 14.30

Athletic Palermo-Ragusa

PraiaTortora-Reggina

Enna-Sambiase

Licata-Avola

Milazzo-Igea Virtus

Modica-Trapani

Siracusa-Castrumfavara

Vigor Lamezia-Vibonese

Gela-Nissa