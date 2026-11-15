Risultati Serie D: la Reggina batte il Sambiase e la stacca in vetta, poker Vibonese

Tutti i risultati della 12ª giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata dopo le gare di oggi

esultanza gol guida in reggina-sambiase
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

E’ della Reggina la gara al vertice della 12ª giornata del girone I di Serie D: 3-2 al Sambiase, staccato in vetta con un +3. Non molla, però, la Vibonese, che ne fa 4 all’Avola e resta attaccata a -2 dalla vetta occupata dagli amaranto. Ritorna alla vittoria la Nissa e anche il Ragusa, spettacolare pari tra Trapani e Athletic Palermo.

Risultati Serie D girone, 12ª giornata

Domenica 15 novembre

Ore 14.30
Licata-Milazzo 2-0
Nissa-Enna 3-0
Reggina-Sambiase 3-2
Trapani-Athletic Palermo 3-3
Ragusa-Castrumfavara 1-0
Vibonese-Modica 4-0
Vigor Lamezia-Gela 0-0

Ore 15.00
Avola-PraiaTortora 1-1
Igea Virtus-Siracusa 2-2

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 29
  2. Vibonese 27
  3. Sambiase 26
  4. Avola 20
  5. Milazzo 19
  6. Digiesse PraiaTortora 19
  7. Igea Virtus 19
  8. Licata 17
  9. Gela 16 (-1)
  10. Siracusa 15 (-7)
  11. Nissa 15
  12. Athletic Palermo 15
  13. Modica 13
  14. Trapani 10 (-5)
  15. Vigor Lamezia 9
  16. Castrumfavara 8
  17. Ragusa 6
  18. Enna 3

Prossimo Turno Serie D girone I, 13ª giornata

Domenica 22 novembre

Ore 14.30
Athletic Palermo-Reggina
PraiaTortora-Nissa
Enna-Castrumfavara
Gela-Igea Virtus
Licata-Vigor Lamezia
Milazzo-Trapani
Modica-Avola
Sambiase-Vibonese
Siracusa-Ragusa

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google