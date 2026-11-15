Risultati Serie D: la Reggina batte il Sambiase e la stacca in vetta, poker Vibonese

E’ della Reggina la gara al vertice della 12ª giornata del girone I di Serie D: 3-2 al Sambiase, staccato in vetta con un +3. Non molla, però, la Vibonese, che ne fa 4 all’Avola e resta attaccata a -2 dalla vetta occupata dagli amaranto. Ritorna alla vittoria la Nissa e anche il Ragusa, spettacolare pari tra Trapani e Athletic Palermo.
Risultati Serie D girone, 12ª giornata
Domenica 15 novembre
Ore 14.30
Licata-Milazzo 2-0
Nissa-Enna 3-0
Reggina-Sambiase 3-2
Trapani-Athletic Palermo 3-3
Ragusa-Castrumfavara 1-0
Vibonese-Modica 4-0
Vigor Lamezia-Gela 0-0
Ore 15.00
Avola-PraiaTortora 1-1
Igea Virtus-Siracusa 2-2
Classifica Serie D girone I
- Reggina 29
- Vibonese 27
- Sambiase 26
- Avola 20
- Milazzo 19
- Digiesse PraiaTortora 19
- Igea Virtus 19
- Licata 17
- Gela 16 (-1)
- Siracusa 15 (-7)
- Nissa 15
- Athletic Palermo 15
- Modica 13
- Trapani 10 (-5)
- Vigor Lamezia 9
- Castrumfavara 8
- Ragusa 6
- Enna 3
Prossimo Turno Serie D girone I, 13ª giornata
Domenica 22 novembre
Ore 14.30
Athletic Palermo-Reggina
PraiaTortora-Nissa
Enna-Castrumfavara
Gela-Igea Virtus
Licata-Vigor Lamezia
Milazzo-Trapani
Modica-Avola
Sambiase-Vibonese
Siracusa-Ragusa