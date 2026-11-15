Risultati Serie D: la Reggina batte il Sambiase e la stacca in vetta, poker Vibonese

E’ della Reggina la gara al vertice della 12ª giornata del girone I di Serie D: 3-2 al Sambiase, staccato in vetta con un +3. Non molla, però, la Vibonese, che ne fa 4 all’Avola e resta attaccata a -2 dalla vetta occupata dagli amaranto. Ritorna alla vittoria la Nissa e anche il Ragusa, spettacolare pari tra Trapani e Athletic Palermo.

Risultati Serie D girone, 12ª giornata

Domenica 15 novembre

Ore 14.30

Licata-Milazzo 2-0

Nissa-Enna 3-0

Reggina-Sambiase 3-2

Trapani-Athletic Palermo 3-3

Ragusa-Castrumfavara 1-0

Vibonese-Modica 4-0

Vigor Lamezia-Gela 0-0

Ore 15.00

Avola-PraiaTortora 1-1

Igea Virtus-Siracusa 2-2



Classifica Serie D girone I

Reggina 29 Vibonese 27 Sambiase 26 Avola 20 Milazzo 19 Digiesse PraiaTortora 19 Igea Virtus 19 Licata 17 Gela 16 (-1) Siracusa 15 (-7) Nissa 15 Athletic Palermo 15 Modica 13 Trapani 10 (-5) Vigor Lamezia 9 Castrumfavara 8 Ragusa 6 Enna 3

Prossimo Turno Serie D girone I, 13ª giornata

Domenica 22 novembre

Ore 14.30

Athletic Palermo-Reggina

PraiaTortora-Nissa

Enna-Castrumfavara

Gela-Igea Virtus

Licata-Vigor Lamezia

Milazzo-Trapani

Modica-Avola

Sambiase-Vibonese

Siracusa-Ragusa