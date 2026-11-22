In archivio i risultati della 6ª Giornata del campionato di Serie A2. Per la Domotek Volley Reggio Calabria è arrivata la terza sconfitta stagionale, patita contro la forte Lagonegro. Amaranto agganciati da Palmi che, nonostante il ko contro Napoli al tie-break, guadagnano un punticino che li fa salire a quota 7. Nelle gare della domenica Belluno vince a Brescia, Fano batte Porto Viro al tie-break, Ravenna e Reggio Emilia rifilano un doppio 3-0 a Macerata e Gioia del Colle. Nel posticipo delle 19:00, la capolista Grottazzolina rimonta da 2-0 a 2-3 Pineto e resta in vetta da sola.
Risultati 6ª Giornata Serie A2
21 novembre
Ore 16:00
Palmi-Napoli 2-3
Ore 18:30
Lagonegro-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0
22 novembre
Ore 17:30
Brescia-Belluno 0-3
Ore 18:00
Porto Viro-Fano 2-3
Ravenna-Macerata 3-0
Reggio Emilia-Gioia del Colle 3-0
Ore 19:00
Pineto-Grottazzolina
Classifica Serie A2 Volley
- Grottazzolina 17
- Lagonegro 15
- Napoli 12
- Fano 10
- Reggio Emilia 10
- Ravenna 9
- Belluno 8
- Gioia del Colle 8
- Domotek Volley Reggio Calabria 7
- Pineto 7
- Macerata 7
- Porto Viro 7
- Palmi 7
- Brescia 1
Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 7ª Giornata
Mercoledì 25 novembre
Ore 20:30
Domotek Volley-Napoli
Sabato 28 novembre
Ore 20:30
Gioia del Colle-Macerata
Domenica 29 novembre
Ore 17:30
Fano-Brescia
Ore 18:00
Belluno-Lagonegro
Grottazzolina-Palmi
Pineto-Ravenna
Ore 19:00
Porto Viro-Reggio Emilia