In archivio i risultati della 6ª Giornata del campionato di Serie A2. Per la Domotek Volley Reggio Calabria è arrivata la terza sconfitta stagionale, patita contro la forte Lagonegro. Amaranto agganciati da Palmi che, nonostante il ko contro Napoli al tie-break, guadagnano un punticino che li fa salire a quota 7. Nelle gare della domenica Belluno vince a Brescia, Fano batte Porto Viro al tie-break, Ravenna e Reggio Emilia rifilano un doppio 3-0 a Macerata e Gioia del Colle. Nel posticipo delle 19:00, la capolista Grottazzolina rimonta da 2-0 a 2-3 Pineto e resta in vetta da sola.

Risultati 6ª Giornata Serie A2

21 novembre

Ore 16:00

Palmi-Napoli 2-3

Ore 18:30

Lagonegro-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0

22 novembre

Ore 17:30

Brescia-Belluno 0-3

Ore 18:00

Porto Viro-Fano 2-3

Ravenna-Macerata 3-0

Reggio Emilia-Gioia del Colle 3-0

Ore 19:00

Pineto-Grottazzolina

Classifica Serie A2 Volley

Grottazzolina 17 Lagonegro 15 Napoli 12 Fano 10 Reggio Emilia 10 Ravenna 9 Belluno 8 Gioia del Colle 8 Domotek Volley Reggio Calabria 7 Pineto 7 Macerata 7 Porto Viro 7 Palmi 7 Brescia 1

Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 7ª Giornata

Mercoledì 25 novembre

Ore 20:30

Domotek Volley-Napoli

Sabato 28 novembre

Ore 20:30

Gioia del Colle-Macerata

Domenica 29 novembre

Ore 17:30

Fano-Brescia

Ore 18:00

Belluno-Lagonegro

Grottazzolina-Palmi

Pineto-Ravenna

Ore 19:00

Porto Viro-Reggio Emilia