Rimonta e allungo, il Palermo supera 3-1 il Vicenza: Barbera inespugnabile, Inzaghi vola a +6 sul Modena | CLASSIFICA

Il Palermo continua a vincere, a segnare e a dimostrare una straordinaria forza mentale. Nella decima giornata del campionato di Serie B, i rosanero superano il Vicenza per 3-1 al termine di una partita cominciata nel peggiore dei modi e trasformata in un’altra dimostrazione di carattere. Davanti a un “Renzo Barbera” gremito, la squadra di Filippo Inzaghi ribalta lo svantaggio iniziale grazie a un gol di Dennis Johnsen e alla doppietta di Dominic Vavassori, conquistando l’ottava vittoria stagionale e portandosi a sei punti di vantaggio sul Modena. Un successo che arriva dopo il rocambolesco pareggio sul campo del Pisa e che conferma l’andamento dei siciliani in questo avvio di campionato. Otto vittorie e due pareggi nelle prime dieci giornate, nessuna sconfitta e un rendimento casalingo impeccabile: numeri che accompagnano il primato in classifica e il miglior attacco della Serie B.

Palermo-Vicenza, inizio da incubo: Brighenti segna, Augello salva sulla linea

La partita si apre con una doccia fredda per i padroni di casa. Come già accaduto contro il Pisa, il Palermo si ritrova immediatamente in svantaggio, questa volta per effetto della rete di Brighenti, che porta avanti il Vicenza dopo appena due minuti. L’avvio dei rosanero è complicato e gli ospiti riescono a rendersi pericolosi anche dopo il vantaggio. Lo stesso Brighenti sfiora il raddoppio, ma Augello interviene sulla linea di porta evitando lo 0-2. Il Vicenza continua a mettere in difficoltà la retroguardia siciliana, creando altre opportunità con Merkaj e Pietrelli. Per buona parte del primo tempo il Palermo fatica a trovare continuità nella manovra offensiva, mentre la formazione ospite riesce a sfruttare gli spazi e a presentarsi con pericolosità dalle parti di Perin. Il risultato rimane tuttavia in bilico e, nel finale della prima frazione, i rosanero trovano la reazione che cambia l’andamento della gara.

Johnsen riaccende il Palermo: prima il gol annullato, poi il pareggio

A dare la scossa alla squadra di Inzaghi è Dennis Johnsen. Il norvegese riesce inizialmente a trovare la via della rete, ma la sua conclusione vincente viene vanificata da una posizione di fuorigioco. Un episodio che non interrompe il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Poco dopo, infatti, Johnsen va nuovamente a segno e realizza l’1-1, ristabilendo la parità dopo un primo tempo nel quale il Vicenza aveva avuto diverse opportunità per aumentare il proprio vantaggio. Il pareggio cambia la situazione e consente al Palermo di affrontare la ripresa con maggiore fiducia. La squadra rosanero riesce così a rimettere in piedi una partita che, soprattutto nella fase iniziale, aveva assunto una direzione sfavorevole.

Vavassori ribalta il Vicenza al 53′: decisiva la ripartenza di Segre

Il sorpasso arriva al 53′, quando il Palermo costruisce una rapida transizione offensiva che porta alla rete del 2-1 firmata da Dominic Vavassori. L’azione nasce da Pohjanpalo, protagonista nell’insolita veste di regista. Il pallone arriva a Jacopo Segre, che guida la ripartenza e serve l’assist a Vavassori. Il giovane attaccante si presenta davanti a Gagno e conclude con precisione, completando la rimonta dei siciliani. Un gol che premia la capacità del Palermo di trasformare rapidamente una situazione difensiva in un’occasione da rete, sfruttando la qualità dei propri interpreti offensivi e l’inserimento del centrocampista rosanero.

Vavassori firma la doppietta: dribbling e conclusione sul palo lontano per il 3-1

Il protagonista della serata è ancora Dominic Vavassori, che realizza anche il terzo gol del Palermo con una giocata personale. Il classe 2005 supera gli avversari con un doppio dribbling, porta il pallone sul destro e lascia partire una conclusione indirizzata verso il palo più lontano. Il portiere del Vicenza, Gagno, riesce soltanto a toccare il pallone senza impedirne l’ingresso in rete. È il gol del 3-1, che completa la doppietta personale dell’attaccante e consolida il vantaggio dei padroni di casa. La prestazione di Vavassori conferma il contributo del giovane calciatore al reparto offensivo rosanero, già protagonista nelle precedenti giornate. Insieme a Johnsen e Pohjanpalo, rappresenta una delle risorse attraverso le quali il Palermo riesce a trovare soluzioni differenti per arrivare al gol.

Risultati 10ª Giornata Serie B

Sabato 31 ottobre

Ore 15.00



Cremonese-Benevento 2-0

Modena-Mantova 1-1

Sudtirol-Cesena 1-1

Ore 17.15



Catanzaro-Padova 1-1

Ore 19.30



Sampdoria-Entella 2-0

Domenica 1 novembre

Ore 15.00



Arezzo-Ascoli 0-0

Avellino-Pisa 2-0

Empoli-Juve Stabia 2-2

Ore 17.15



Verona-Carrarese 3-0

Ore 19.30



Palermo-Vicenza 3-1

Classifica Serie B

Palermo 26 Modena 20 Ascoli 19 Mantova 18 Avellino 15 Benevento 15 Verona 15 Pisa 15 Sudtirol 14 Padova 14 Cremonese 12 Cesena 12 Arezzo 11 Entella 10 Carrarese 10 Vicenza 9 Juve Stabia 9 (-4) Empoli 8 Sampdoria 8 Catanzaro 6

Prossimo turno Serie B, 11ª giornata

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30

Ascoli-Palermo

Sabato 7 novembre

Ore 15.00

Cesena-Catanzaro

Juve Stabia-Arezzo

Padova-Empoli

Pisa-Sudtirol

Ore 17.15

Mantova-Verona

Ore 19.30

Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15.00

Entella-Modena

Ore 17.15

Carrarese-Sampdoria

Ore 19.30

Vicenza-Cremonese