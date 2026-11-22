Dal 1° gennaio 2027 cambia, in tutta Italia, il modo in cui lo Stato riconosce la disabilità. Un solo ente, l’INPS; un solo certificato per partire; un solo verbale per invalidità civile, cecità, sordità, legge 104 e inclusione scolastica e lavorativa. Sulla carta è la semplificazione che le famiglie aspettano da decenni. Ma Messina, che la riforma la sta già sperimentando dal 1° marzo, può dire qualcosa in più di quanto dicano i comunicati. La riforma nasce dalla legge delega 227 del 2021 ed è scritta nel decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il cuore è la cosiddetta valutazione di base: l’INPS diventa l’unico titolare dell’accertamento sanitario, al posto del vecchio doppio binario ASL–INPS. Il percorso parte dal certificato medico introduttivo, redatto dal medico e trasmesso per via telematica. Nelle province in cui la riforma è già attiva, quel certificato è l’unico atto necessario: non serve più presentare una domanda amministrativa a parte. A valutare è l’Unità di Valutazione di Base (UVB), la nuova commissione presieduta da un medico legale dell’INPS, con altri medici dell’Istituto, un rappresentante delle associazioni di categoria e una figura dell’area sociale. Ne esce un verbale unico, che dovrebbe valere per tutte le tutele. Cambia anche il metro di giudizio. Non conta più soltanto la percentuale di menomazione: entrano i codici internazionali ICF e ICD e un questionario sul funzionamento della persona (WHODAS), per misurare come la malattia pesi sulla vita reale, sulle relazioni, sul lavoro, sulla scuola. Su richiesta dell’interessato può seguire la valutazione multidimensionale, che porta al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, costruito con sanità, servizi sociali, scuola e famiglia.

Il calendario: Messina è già dentro

La riforma doveva partire in tutta Italia il 1° gennaio 2026. Il decreto Milleproroghe l’ha spostata di un anno e ha allungato la sperimentazione a 24 mesi.

1° gennaio 2025 – prima fase in 9 province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste).

– prima fase in 9 province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste). 30 settembre 2025 – seconda fase in altri 11 territori, tra cui Palermo.

– seconda fase in altri 11 territori, tra cui Palermo. 1° marzo 2026 – terza fase in altre 40 province (decreto-legge 19/2026), tra cui Messina, Catania e Caltanissetta.

– terza fase in altre 40 province (decreto-legge 19/2026), tra cui Messina, Catania e Caltanissetta. 1° gennaio 2027 – applicazione su tutto il territorio nazionale.

Resta aperto un passaggio decisivo: il regolamento del Ministro della Salute che deve aggiornare definizioni, criteri e tabelle della valutazione di base aveva come termine il 30 novembre 2026. Senza quelle regole, il nuovo sistema rischia di partire con il motore vecchio.

Le domande che restano aperte

Da medico, e da persona che conosce le file degli sportelli, mi permetto di porre alcune domande che i comunicati ufficiali non pongono.

Chi scrive il certificato, e con quali tempi? Se il certificato introduttivo diventa l’unica porta d’ingresso, tutto il peso iniziale ricade sul medico certificatore. Un certificato incompleto non è un dettaglio burocratico: è un ritardo che paga il malato.

Le UVB avranno abbastanza medici? Un ente unico è più semplice solo se ha le forze per reggere tutta la domanda nazionale. Altrimenti l’attesa non sparisce: cambia soltanto indirizzo.

Il questionario è a misura di anziano fragile? Valutare il funzionamento della persona è un progresso civile. Ma un questionario va compilato, capito, spiegato. Per chi è solo, per chi ha un deficit cognitivo, per chi non usa il computer, serve qualcuno accanto: patronati, associazioni, familiari.

Chi ha già un verbale perde qualcosa? La norma garantisce il mantenimento dei diritti già riconosciuti. È un punto da ribadire con forza, perché la paura di “perdere la 104” o l’indennità è oggi la prima domanda delle famiglie.

Il progetto di vita sarà davvero finanziato? Il progetto personalizzato è la parte più bella della riforma, ma senza risorse dei Comuni e dei distretti socio-sanitari resta una promessa scritta su carta intestata.

Consigli pratici per chi vive a Messina

Prima di avviare una pratica, parlate con il vostro medico: il certificato introduttivo deve descrivere bene non solo la malattia ma anche le sue conseguenze sulla vita quotidiana.

deve descrivere bene non solo la malattia ma anche le sue conseguenze sulla vita quotidiana. Conservate verbali, referti e lettere di dimissione in ordine cronologico: serviranno all’ UVB .

. Rivolgetevi a un patronato o a un’associazione di categoria , che possono seguire la pratica e segnalare ritardi.

, che possono seguire la pratica e segnalare ritardi. Chi ha già un verbale valido non deve ripresentare nulla per il solo fatto che arriva la riforma: attenda la revisione prevista dal proprio verbale.

La riforma della disabilità parte da un’idea giusta: guardare alla persona intera e non soltanto alla sua malattia, e smettere di farla rimbalzare tra uffici. Ma una buona legge si giudica allo sportello, non in Gazzetta Ufficiale. Dal 1° gennaio 2027 sapremo se il verbale unico sarà una porta aperta o l’ennesimo cancello. Messina, che è già nella sperimentazione, ha il diritto e il dovere di raccontarlo.