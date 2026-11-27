Sabato 28 novembre 2026, alle ore 18,30, nella sala “Scroppo” del Centro Polivalente di Riesi, in viale don Bosco 49, sarà presentato il volume Archeoastronomia in Sicilia: una scienza necessaria, curato da Ferdinando Maurici e Chiara Cardella. Il libro dedica un’appendice ai siti archeologici e ai puntatori solari del territorio di Riesi. L’iniziativa è promossa dalla sede locale di BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Riesi e Book Meet. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. Interverranno Daniela Pasqualetto, vicesindaca e assessora alla Cultura, Ferdinando Maurici, archeologo e già soprintendente del Mare, Santina Rosa Sanfilippo, studiosa di tradizioni e storia antica, e Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia.

Modererà l’incontro M. Catena A. Sanfilippo, presidente della sede di BCsicilia di Riesi. Il volume raccoglie gli atti del congresso Archeoastronomia in Sicilia e altrove. Una scienza necessaria e fa il punto sulle ricerche condotte nell’isola. Il patrimonio archeoastronomico siciliano, a lungo poco conosciuto, trova alcuni antecedenti nelle osservazioni di Giuseppe Pitrè e nelle ricerche pionieristiche dell’archeologo Sebastiano Tusa e dell’astrofisica Giulia Foderà Serio, che collaborarono allo studio di queste testimonianze.

L’archeoastronomia studia come le conoscenze e le credenze legate al cielo abbiano influenzato

Definita da Giulio Magli “la scienza delle stelle e delle pietre”, l’archeoastronomia studia come le conoscenze e le credenze legate al cielo abbiano influenzato, dalla preistoria a epoche più recenti, l’orientamento degli edifici, la scelta dei luoghi in cui insediarsi, le espressioni artistiche e il modo di interpretare il paesaggio. Come ha osservato lo studioso Clive Ruggles, in questo campo il rigore del metodo è decisivo. La collaborazione tra archeologi e astronomi consente di verificare se, per esempio, l’allineamento di una struttura con il punto in cui sorge il Sole in un determinato periodo dell’anno risponda a una scelta intenzionale o sia una coincidenza. È anche da questa domanda che prende avvio l’incontro di Riesi, con uno sguardo alle testimonianze del territorio.