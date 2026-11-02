Riccardo Latella commissario metropolitano di Gioventù Nazionale, Bilardi (FdI): “Reggio Calabria ha bisogno di ragazzi preparati, presenti e capaci”

Riccardo Latella è il nuovo commissario metropolitano di Gioventù Nazionale a Reggio Calabria. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento territoriale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di consolidare la presenza dell’organizzazione e favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni nell’attività politica. A commentare la designazione è Giuseppe Bilardi, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che interviene a nome del gruppo consiliare ponendo al centro della propria riflessione il concetto di consapevolezza, considerato un elemento fondamentale per chiunque scelga di assumere un impegno pubblico. Per Bilardi, il rafforzamento di una realtà giovanile deve accompagnarsi alla conoscenza del territorio, alla capacità di ascoltare le esigenze dei cittadini e alla responsabilità nei confronti delle future generazioni. Un percorso nel quale il nuovo commissario sarà chiamato a contribuire al radicamento del movimento nella città e nell’area metropolitana.

Bilardi: “Alla base di ogni impegno politico c’è la consapevolezza”

Nel commentare la nomina di Latella, Bilardi richiama l’importanza di una partecipazione politica fondata sulla conoscenza del proprio ruolo e sul rapporto diretto con la comunità. Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, l’impegno dei giovani nelle istituzioni e nelle organizzazioni politiche non può prescindere dalla comprensione delle responsabilità che ne derivano, né dalla presenza concreta nei quartieri e nei luoghi in cui emergono quotidianamente le necessità dei cittadini. “Alla base di ogni impegno politico c’è la consapevolezza”, dichiara Bilardi. “Consapevolezza di sé, innanzitutto: di cosa si rappresenta e davanti a chi. Poi consapevolezza del territorio, che si conosce solo stando tra le persone, nei quartieri, ascoltando i problemi di tutti i giorni rientrando nel proprio territorio per assumere e far assumere consapevolmente valore. E infine consapevolezza della responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Un giovane che sceglie di fare politica deve sapere perché lo fa e per chi lo fa.” Una riflessione che individua nella formazione personale, nell’ascolto e nella conoscenza delle realtà locali i presupposti per costruire un impegno politico consapevole e orientato alle esigenze della collettività.

Il ruolo dei giovani e il rafforzamento di Gioventù Nazionale a Reggio Calabria

La nomina del nuovo commissario metropolitano viene letta da Bilardi anche come un’occasione per rafforzare il rapporto tra le nuove generazioni e la partecipazione alla vita pubblica di Reggio Calabria. Il capogruppo sottolinea come la presenza di un movimento giovanile organizzato e radicato sul territorio possa contribuire a sviluppare competenze, responsabilità e capacità di iniziativa, offrendo ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con le questioni che riguardano la città. In questa prospettiva, l’attività di Gioventù Nazionale viene collegata alla necessità di trasformare la partecipazione politica in un impegno concreto, capace di andare oltre il confronto delle idee e di tradursi in iniziative rivolte alla comunità. “Reggio Calabria ha bisogno di ragazzi preparati, presenti e capaci di trasformare le idee in risultati. Più i giovani sono consapevoli del proprio ruolo, più la città ne guadagna in credibilità e fiducia. Il rafforzamento di Gioventù Nazionale va esattamente in questa direzione.” Per Bilardi, dunque, la crescita del movimento giovanile rappresenta un’opportunità per promuovere una maggiore partecipazione delle nuove generazioni alle dinamiche politiche e sociali del territorio metropolitano.

La disponibilità alla collaborazione e gli auguri al nuovo commissario

Accanto alla riflessione sul ruolo dei giovani, il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime la disponibilità a mantenere aperto un confronto con chi sceglie di impegnarsi per la città. Bilardi assicura il sostegno del gruppo consiliare al dialogo con Gioventù Nazionale e manifesta anche la propria disponibilità personale a collaborare alle iniziative del movimento, qualora venga richiesto. Un’apertura che accompagna gli auguri rivolti a Riccardo Latella per il nuovo incarico e che evidenzia la volontà di favorire un rapporto tra l’attività consiliare e quella dell’organizzazione giovanile. “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sarà sempre disponibile al dialogo e non solo. Essendo legato molto alle attività social dichiaro ufficialmente di poter collaborare se richiesto dalle attività di Gioventù Nazionale Reggio Calabria. A Riccardo, con stima, buon lavoro.” Con queste parole Bilardi conclude il proprio intervento, salutando la nomina del nuovo commissario metropolitano e ribadendo l’importanza di una presenza giovanile attiva, preparata e attenta alle esigenze del territorio reggino.