Riace, Tridico difende Mimmo Lucano e critica la Lega: “la sua storia merita rispetto”

Pasquale Tridico interviene sul caso Riace e prende le difese di Mimmo Lucano, dopo le polemiche legate alla vicenda amministrativa del Comune della Locride. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, capo delegazione a Bruxelles e già candidato alla presidenza della Regione Calabria, contesta i tentativi di collegare le difficoltà finanziarie dell’ente al giudizio sull’esperienza di accoglienza costruita negli anni dall’ex sindaco. “Leggo le dichiarazioni di queste ore su Riace e Mimmo Lucano e trovo singolare la facilità con cui si vorrebbe liquidare, insieme a una vicenda amministrativa, un’intera esperienza politica e umana. Difendo Mimmo, la sua storia e il modello che ha costruito perché la sua lezione riguarda tutta la Calabria, non soltanto una piccola comunità della Locride. Riace ha restituito dignità a un paese che rischiava di svuotarsi, ha riaperto case, rimesso in circolo energie, riportato persone dove c’erano serrande abbassate e prospettive esaurite. Ha dimostrato che l’accoglienza può tenere vivi i paesi, creare lavoro, servizi e nuove relazioni”, dichiara Pasquale Tridico. Per l’europarlamentare, l’esperienza di Riace rappresenta un esempio di come le politiche di accoglienza possano contribuire alla sopravvivenza delle comunità più piccole, contrastando l’abbandono dei territori e favorendo nuove opportunità sociali ed economiche.

Il caso Riace e le difficoltà finanziarie del Comune: “serve chiarezza, ma non si può condannare il modello”

“«Sulla vicenda amministrativa occorre chiarezza. Una cosa sono i problemi di bilancio, che vanno affrontati e le cui responsabilità devono essere accertate, un’altra è il valore dell’esperienza umanitaria di Lucano. Le difficoltà contabili di un Comune, legate anche a passività e vicende maturate nel tempo, non possono diventare una condanna del modello Riace. Non risulta che i commissari abbiano rilevato illegalità nell’attività di accoglienza, né esiste un collegamento tra quell’esperienza e le difficoltà finanziarie dell’ente. Utilizzare le difficoltà contabili per dichiarare fallito il modello Riace significa piegare i fatti a una convenienza politica”, sostiene l’europarlamentare.

Il riferimento a Reggio Calabria e le critiche agli avversari politici

Nel suo intervento, il capo delegazione del M5S a Bruxelles richiama anche la storia amministrativa della Calabria, facendo riferimento allo scioglimento del Comune di Reggio Calabria. “Peraltro, colpisce la disinvoltura con cui si dispensano lezioni di moralità. La storia amministrativa calabrese dovrebbe suggerire maggiore cautela. Lo scioglimento del Comune di Reggio Calabria per condizionamenti della criminalità organizzata invita a misurare le parole, soprattutto quando si distribuiscono patenti di rispettabilità. La storia personale di Mimmo Lucano e la sua battaglia per la dignità delle persone meritano rispetto, anche da chi non ne condivide le idee”, afferma Tridico.

Tridico critica la Lega: “i sindaci del Mezzogiorno vengono lasciati soli”

Un altro passaggio della dichiarazione è rivolto alla Lega e alle condizioni in cui operano le amministrazioni locali, soprattutto nei piccoli Comuni del Sud Italia. “Chi governa da cinque anni, come la Lega poi, dovrebbe piuttosto interrogarsi sulle condizioni in cui lavorano i sindaci, soprattutto nel Mezzogiorno: norme complicate, procedure estenuanti e risorse sempre più scarse. Non si può chiedere ai primi cittadini di risolvere ogni problema e poi lasciarli soli”, sottolinea Tridico.

“Sto dalla parte di Riace”: l’appello contro lo spopolamento dei piccoli centri

In conclusione, Tridico ribadisce il proprio sostegno a Mimmo Lucano e all’esperienza di accoglienza sviluppata a Riace, collegandola alla necessità di contrastare lo spopolamento dei borghi calabresi. “Io sto dalla parte di Riace, della sua gente e di un’idea di Calabria che non si arrende allo spopolamento. Perché salvare i paesi significa salvare le persone. E Mimmo Lucano, con tutti i limiti che ogni esperienza amministrativa può avere, ha avuto il merito di ricordarcelo”, conclude Pasquale Tridico.