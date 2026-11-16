Revolut in amministrazione giudiziaria: cosa cambia per i conti di 5 milioni di italiani

Revolut finisce in amministrazione giudiziaria per un anno in Italia. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’articolata indagine della Guardia di Finanza che ha fatto emergere gravi criticità nel sistema di prevenzione del riciclaggio della banca digitale. Al centro degli accertamenti ci sono oltre un milione di violazioni contestate in materia di antiriciclaggio, operazioni finanziarie per complessivi 76,5 milioni di euro e rapporti bancari riconducibili a soggetti indagati o condannati per gravi reati, compresi delitti aggravati dal metodo mafioso o finalizzati ad agevolare organizzazioni criminali. Una vicenda che coinvolge uno degli istituti bancari digitali più conosciuti e che solleva interrogativi sull’efficacia dei controlli sulle operazioni finanziarie.

La misura, eseguita dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano su delega della Direzione distrettuale antimafia, è stata adottata ai sensi dell’articolo 34 del Codice antimafia nei confronti di Revolut Bank UAB, istituto bancario con sede in Lituania, autorizzato dalla Banca Centrale Europea e dotato di una succursale italiana. L’amministrazione giudiziaria ha una durata iniziale di dodici mesi ed è finalizzata a intervenire sulle criticità individuate dagli investigatori, senza comportare automaticamente l’interruzione delle normali attività bancarie.

Revolut, cosa ha scoperto la Guardia di Finanza: oltre un milione di violazioni antiriciclaggio

Le indagini coordinate dalla Procura di Milano si sono concentrate sui rapporti tra l’istituto di credito e persone coinvolte in procedimenti per riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e altri gravi delitti previsti dalla normativa antimafia. Gli accertamenti hanno riguardato anche soggetti destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali, per verificare se i sistemi di controllo della banca fossero adeguati a individuare e impedire movimentazioni finanziarie potenzialmente illecite.

Due, in particolare, le attività investigative che hanno portato alla richiesta di amministrazione giudiziaria. La prima è un’ispezione antiriciclaggio nei confronti di un Virtual Asset Service Provider appartenente al gruppo bancario, ossia un operatore che offre servizi relativi alle attività virtuali. Al termine degli accertamenti, come si legge nel comunicato firmato dal procuratore di Milano Marcello Viola, riportato dall’Adnkronos, “sono emerse numerose criticità afferenti al corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette”.

Le contestazioni riguardano quindi aspetti fondamentali della normativa antiriciclaggio, a partire dall’identificazione e verifica della clientela, dalla corretta conservazione delle informazioni e dalla segnalazione alle autorità competenti delle operazioni considerate sospette. Si tratta di obblighi che gli operatori finanziari sono tenuti a rispettare per prevenire l’utilizzo dei servizi bancari nell’ambito di attività criminali.

La seconda attività investigativa deriva invece da un procedimento penale per frode fiscale, “nel cui ambito è emerso l’utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l’istituto di credito per la commissione di reati tributari”, evidenzia la nota della Procura.

Operazioni per 76,5 milioni di euro: le accuse della Procura di Milano

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire un quadro che, secondo gli inquirenti, non sarebbe riconducibile a semplici anomalie isolate. La Procura sostiene infatti che le carenze del sistema di controllo abbiano consentito a un numero significativo di soggetti coinvolti in gravi vicende giudiziarie di utilizzare i servizi bancari per movimentare risorse finanziarie.

In particolare, gli accertamenti “hanno permesso di verificare come, a causa delle gravi carenze del sistema di Anti-money laundering del gruppo bancario, una vasta platea di soggetti condannati o indagati per gravi delitti nonché destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali, abbiano potuto accedere al sistema finanziario, agevolando di fatto la commissione dei reati”.

Il dato economicamente più rilevante riguarda il volume delle movimentazioni ricostruite dagli investigatori. Le analisi, secondo quanto riportato dalla Procura, “hanno consentito di accertare come tale circostanza non abbia assunto un carattere episodico, ma abbia costituito un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa”.

Complessivamente, dunque, sono 76,5 milioni di euro i capitali interessati dalle operazioni individuate nell’ambito degli approfondimenti investigativi. Secondo la ricostruzione della magistratura milanese, un’applicazione più rigorosa delle procedure previste dalla legislazione antiriciclaggio avrebbe potuto consentire di intercettare tali movimentazioni.

Oltre 4,6 milioni di euro sfuggiti alla tempestiva individuazione

Un ulteriore elemento emerso dall’indagine riguarda la possibilità che alcune risorse economiche, già interessate da provvedimenti cautelari patrimoniali, siano state movimentate attraverso l’infrastruttura bancaria senza essere tempestivamente individuate.

La Procura sottolinea che l’esame dei flussi finanziari “ha reso anche possibile accertare che l’inadeguatezza dei presidi ha avuto l’effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4.6 milioni”.

Si tratta quindi di oltre 4,6 milioni di euro di risorse interessate da misure cautelari patrimoniali che, secondo gli investigatori, avrebbero potuto essere individuate tempestivamente attraverso controlli più efficaci. Un aspetto particolarmente delicato, perché riguarda la capacità del sistema finanziario di contribuire all’applicazione dei provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria.

La ripetizione delle anomalie e la diversità delle situazioni riscontrate avrebbero inoltre dimostrato, secondo la magistratura, “l’inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti”.

Rapporti con soggetti legati a contesti mafiosi: perché è stata disposta l’amministrazione giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, la Procura di Milano ha ritenuto necessario chiedere al Tribunale l’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dell’istituto bancario. Il quadro investigativo avrebbe infatti evidenziato un sistema di controlli non sufficientemente efficace nell’impedire l’accesso ai servizi finanziari da parte di persone coinvolte in gravi attività criminali.

Nel comunicato, la Procura descrive la banca come “fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti”. Una valutazione che ha portato alla richiesta e al successivo ottenimento dell’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno.

Il provvedimento non equivale però a un accertamento di responsabilità penale della banca né implica che Revolut sia direttamente coinvolta nei reati contestati ai propri clienti. La misura prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia ha carattere preventivo e mira a intervenire sulle criticità organizzative e gestionali che, secondo il Tribunale, possono avere agevolato le attività illecite di soggetti terzi. Revolut non risulta indagata penalmente nell’ambito del procedimento che ha determinato l’amministrazione giudiziaria.

Revolut in amministrazione giudiziaria: cosa succede ai conti correnti e ai clienti italiani

La notizia dell’amministrazione giudiziaria solleva inevitabilmente una domanda per chi utilizza i servizi dell’istituto: cosa cambia per i clienti Revolut in Italia? Il provvedimento disposto dal Tribunale di Milano non determina il blocco generalizzato dei conti correnti, delle carte o delle normali operazioni bancarie. La supervisione giudiziaria è limitata alle attività e ai sistemi di controllo che hanno evidenziato criticità, con particolare attenzione alle procedure di prevenzione del riciclaggio.

A precisare l’ambito di intervento è la stessa Procura di Milano, che nel comunicato chiarisce: “i compiti e i poteri degli amministratori sono esclusivamente concentrati sulle aree nelle quali si sono manifestate le criticità”.

Gli amministratori nominati dal Tribunale saranno quindi chiamati a supervisionare le aree interessate dalle anomalie, verificando il funzionamento dei presidi antiriciclaggio e gli interventi necessari per correggere le carenze rilevate. L’obiettivo della misura è rafforzare i controlli interni e ridurre la possibilità che i servizi bancari vengano utilizzati da soggetti inseriti in circuiti criminali.

Per i correntisti italiani, dunque, non è previsto un blocco automatico dei rapporti bancari per effetto dell’amministrazione giudiziaria. Il provvedimento riguarda l’operatività italiana dell’istituto, limitatamente alle aree sottoposte a supervisione, mentre le ordinarie attività bancarie sono destinate a proseguire.

Il messaggio di Revolut

“Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane“. E’ quanto dichiarato da un portavoce della banca fintech in merito alla vicenda, sottolineando come “pur non potendo commentare specifici conti o procedimenti legali e amministrativi in corso, possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti“.