“Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del Documento di Indirizzo alla Progettazione per i lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza di tre importanti plessi cittadini, tra cui la Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Villaggio Europa, destinataria di un finanziamento PNRR di 200.000 euro“. A dichiararlo è Francesco Midulla, coordinatore cittadino di Rende del partito Democratici Progressisti Meridionalisti (DPM), che sottolinea il valore politico e sociale del provvedimento.

“Quello della riqualificazione e della messa in sicurezza dei presidi educativi e culturali di Villaggio Europa – prosegue Midulla – è stato uno dei punti cardine della nostra azione politica e del dibattito che abbiamo animato durante la scorsa campagna elettorale. Abbiamo sempre sostenuto con convinzione che la rigenerazione di un quartiere nevralgico della nostra città debba partire dalla tutela delle sue scuole, luoghi di crescita e coesione sociale, affiancata da una costante e doverosa attenzione verso il patrimonio di edilizia popolare dell’area. Vedere oggi concretizzarsi questo primo, fondamentale tassello, con l’obiettivo di completare gli interventi entro la primavera del 2027, dimostra che le battaglie portate avanti con serietà e radicamento trovano risposte concrete nell’agenda amministrativa“.

L’esponente dei Democratici Progressisti Meridionalisti accende poi i riflettori su un altro risultato atteso dalla cittadinanza, relativo alla manutenzione del territorio: “un ulteriore segnale di attenzione verso le aree periferiche riguarda l’inserimento nel cronoprogramma dei prossimi interventi dei lavori di manutenzione straordinaria sui canali di raccolta delle acque in contrada Lecco. Si tratta di un’opera necessaria e non più rinviabile – come testimoniato anche dalle recenti segnalazioni relative alle criticità strutturali del canale Gambatosta – per garantire la sicurezza idrogeologica, prevenire rischi per l’incolumità pubblica e tutelare i residenti e le attività della zona“.

In chiusura, il coordinatore cittadino traccia una riflessione sul ruolo politico del movimento nel panorama rendese: “questi risultati confermano la bontà di un metodo politico basato sull’ascolto quotidiano dei quartieri e sulla capacità di tradurre le istanze dei cittadini in atti amministrativi tangibili. I Democratici Progressisti Meridionalisti si confermano una forza centrale, autorevole e profondamente radicata nel tessuto sociale di Rende: un consenso ampio e solido, costruito nel tempo grazie a un lavoro corale e al riconosciuto impegno istituzionale e territoriale portato avanti in sinergia con Francesco De Cicco, che ci responsabilizza ulteriormente nel continuare a essere punto di riferimento stabile per il futuro della nostra comunità“.