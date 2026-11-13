Rende, al Museo del Presente arriva “Allo Specchio”: il romanzo d’esordio di Luca Achito tra emozioni, fragilità e vite che si intrecciano

Mercoledì 25 novembre alle 17:30 la presentazione del libro pubblicato da Falco Editore. Al centro della storia Lorenzo, Aurora e Lisa, tre protagonisti alle prese con relazioni, sentimenti e ricordi. Un incontro tra letteratura, letture e musica

luca achito

Mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17:30, il Museo del Presente di Rende ospita la presentazione di Allo Specchio, il romanzo d’esordio di Luca Achito, pubblicato da Falco Editore Ci sono specchi in cui ci guardiamo. E altri in cui, finalmente, ci vediamo. Nasce da qui Allo Specchio, il romanzo d’esordio di Luca Achito, pubblicato da Falco Editore. Lorenzo, Aurora e Lisa sono i protagonisti di una narrazione che intreccia tre vite, tre percorsi, tre storie che si incontrano, si incrociano e si sfiorano lungo due percorsi che scorrono in parallelo e che dialogano per echi: specchi, vetri, soglie, ricordi che arrivano dai sensi prima che dalla memoria. Un racconto che attraversa relazioni, sentimenti, fragilità e momenti di vita con una scrittura essenziale e trattenuta. Al lettore è lasciato il compito di vedere ciò che non viene detto e lo spazio per riconoscersi, interrogarsi e trovare il proprio significato tra le pagine.

L’appuntamento del 25 novembre sarà l’occasione per conoscere l’autore e il suo libro, attraverso le parole, le letture e la musica. L’incontro sarà moderato da Carmela Formoso e vedrà la partecipazione dell’editore Michele Falco e di Attilio Sabato, direttore di TEN TV e autore della prefazione. Le pagine del romanzo prenderanno voce attraverso le letture di Fabio Vincenzi e Carina Minervini, accompagnate dagli interventi al violino di Flavia Salvagnoni, studentessa del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza.

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