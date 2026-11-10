Regionali Sicilia, Musso su De Luca e La Vardera: “da rivoluzionari a pompieri, la politica non è consenso social”

Un duro intervento contro Cateno De Luca e Ismaele La Vardera, accusati di aver costruito il proprio percorso politico attorno alla visibilità mediatica e al consenso sui social, senza rappresentare, secondo il suo giudizio, una reale alternativa agli equilibri politici esistenti. A intervenire è Lillo Massimiliano Musso, segretario generale di Forza del Popolo, formazione che sarà in corsa alle prossime elezioni regionali in Sicilia e che punta a costruire uno spazio politico diverso rispetto alle esperienze rappresentate dai due esponenti siciliani. Musso rivolge le sue critiche anche ai partiti tradizionali, ai quali contesta la scelta di affidarsi a figure capaci di raccogliere consenso personale piuttosto che costruire proposte politiche autonome.

Al centro del suo intervento c’è il rapporto tra comunicazione, rappresentanza e capacità di governo, con un richiamo alle difficoltà economiche e sociali che continuano a interessare la Sicilia. “I partiti si nascondono e preferiscono rifugiarsi dietro il consenso social di Cateno De Luca e Ismaele La Vardera, rinunciando a svolgere il proprio ruolo e a costruire una proposta politica realmente alternativa”. È questa la posizione espressa dal leader di Forza del Popolo, che lancia un appello a quanti non si riconoscono nei due esponenti politici e chiedono una prospettiva differente per il futuro dell’Isola.

Regionali Sicilia, Musso critica De Luca e La Vardera: nel mirino i movimenti dei sindaci

Nel suo intervento, Lillo Massimiliano Musso mette a confronto i percorsi politici di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, e di Ismaele La Vardera, fondatore di Controcorrente, individuando alcune analogie nel modo in cui entrambi stanno sviluppando le rispettive organizzazioni politiche. “Da una parte De Luca, alla guida di un movimento di sindaci; dall’altra La Vardera, anch’egli impegnato a costruire una rete di amministratori locali, anche attraverso il progetto nazionale di Onorato. Due percorsi che, al di là delle differenze di comunicazione e di strategia, sembrano riproporre uno schema politico già visto: quello di protagonisti locali che finiscono per diventare funzionali agli equilibri della politica nazionale”, evidenzia.

Da Musumeci a Crocetta, il richiamo ai precedenti della politica siciliana

Il segretario generale di Forza del Popolo richiama anche alcune esperienze del passato politico regionale, citando Nello Musumeci e Rosario Crocetta come riferimenti di dinamiche che, a suo giudizio, rischierebbero di riproporsi. La sua analisi si concentra sulla distanza che potrebbe crearsi tra le promesse di rinnovamento formulate durante la costruzione del consenso e i risultati concreti dell’azione politica. “Si alimenta la narrazione del cambiamento, si promettono rivoluzioni, si costruisce consenso attraverso slogan e visibilità mediatica, ma alla fine si rischia di lasciare tutto esattamente com’è. Si cambia il linguaggio, non la sostanza”. Per Musso, il problema non risiederebbe quindi esclusivamente nelle alleanze o nelle singole candidature, ma nella capacità delle forze politiche di proporre contenuti e soluzioni differenti rispetto al passato.

Musso: “da rivoluzionari a pompieri, questa non è politica del cambiamento”

Uno dei passaggi più incisivi dell’intervento riguarda la trasformazione politica che Musso attribuisce ai due esponenti siciliani. Il segretario di Forza del Popolo utilizza la contrapposizione tra rivoluzionari e pompieri per descrivere quello che ritiene un progressivo avvicinamento alle logiche della politica tradizionale. “Per anni entrambi si sono accreditati come rivoluzionari, incendiari, interpreti della protesta e del malcontento popolare. Oggi, invece, sembrano aver indossato i panni dei pompieri, più impegnati a gestire gli equilibri esistenti che a mettere realmente in discussione il sistema. Questa non è politica del cambiamento”. È una valutazione politica con cui Musso contesta la coerenza tra le posizioni originarie di De Luca e La Vardera e i percorsi che, secondo la sua interpretazione, stanno attualmente seguendo.

Povertà, autonomia e sviluppo: le criticità della Sicilia secondo Forza del Popolo

La riflessione di Musso si sposta quindi dalle dinamiche politiche alle condizioni economiche e sociali della Sicilia, che il leader di Forza del Popolo indica come le questioni sulle quali dovrebbe concentrarsi il confronto tra le forze politiche. Nel suo intervento richiama la povertà, le difficoltà strutturali, le inefficienze e la necessità di una maggiore autonomia, sostenendo che il dibattito politico rischi di essere assorbito dai personalismi mentre rimangono irrisolti i problemi dei territori. “Mentre si alimentano personalismi e ambizioni individuali, la Sicilia continua a essere una terra povera, umiliata, privata di una reale autonomia e relegata stabilmente agli ultimi posti nelle classifiche sulla qualità della vita. Un territorio che continua a fare i conti con emergenze strutturali, inefficienze e scandali, mentre le opportunità di sviluppo restano insufficienti”, puntualizza.

Forza del Popolo verso le Regionali: l’appello a chi non si riconosce in De Luca e La Vardera

Alle critiche rivolte ai due esponenti politici si accompagna un appello finalizzato alla costruzione di uno spazio alternativo in vista delle elezioni regionali in Sicilia. Musso si rivolge in particolare a coloro che non si sentono rappresentati dalle esperienze politiche di De Luca e La Vardera, proponendo di avviare un percorso di confronto e aggregazione attorno a una diversa impostazione politica. “De Luca e La Vardera non rappresentano, a nostro avviso, la risposta ai problemi dei siciliani. La Sicilia ha bisogno di una classe dirigente preparata, di una visione politica autonoma e di un progetto concreto, non di operazioni di consenso costruite intorno ai singoli personaggi”. Il segretario di Forza del Popolo individua quindi nella preparazione della classe dirigente, nella definizione di obiettivi politici e nella capacità di elaborare un programma per la Regione gli elementi sui quali ritiene necessario costruire il confronto.

Musso propone confronti pubblici: “governare la Sicilia richiede ben altro che visibilità sui social”

Nella parte conclusiva del suo intervento, Lillo Massimiliano Musso indica anche lo strumento attraverso il quale intende misurare le differenze tra le proposte politiche: il confronto pubblico. Il leader di Forza del Popolo propone di portare la discussione su idee, competenze, preparazione e cultura politica, ritenendo necessario superare una competizione basata prevalentemente sulla popolarità dei singoli esponenti. “Per questo mi rivolgo a tutti coloro che non si riconoscono in queste esperienze politiche: è il momento di uscire dall’isolamento, confrontarsi e costruire insieme un’alternativa credibile. I confronti pubblici saranno il terreno sul quale misurare idee, competenze, preparazione e reale cultura politica. Perché governare una regione complessa come la Sicilia richiede ben altro che visibilità sui social”. Il messaggio di Musso delinea così la posizione con cui Forza del Popolo si prepara alla competizione per la Regione Siciliana, distinguendosi tanto dal percorso di Cateno De Luca quanto da quello di Ismaele La Vardera.