Si accende il dibattito politico nel centrodestra siciliano in vista delle prossime elezioni regionali in Sicilia. Il segretario regionale della Lega, senatore Nino Germanà, interviene sulla scelta del futuro candidato alla presidenza della Regione e lancia un messaggio agli alleati di Forza Italia, ribadendo il sostegno all’attuale governatore Renato Schifani e chiedendo che ogni decisione venga condivisa all’interno della coalizione. “Se Schifani non sarà il candidato del centrodestra per la Regione Sicilia la Lega farà un suo nome”. È quanto affermato da Germanà nel corso di un’intervista, nella quale il senatore affronta il tema degli equilibri politici della coalizione e delle possibili candidature per la guida della Regione.

Regionali Sicilia, Germanà critica Forza Italia dopo le indiscrezioni su Giorgio Mulè

Le dichiarazioni del segretario regionale della Lega arrivano dopo la recente riunione di Forza Italia a Roma, dalla quale, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe emerso il nome del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè come possibile candidato alla successione di Schifani. Una ricostruzione che è stata tuttavia smentita dallo stesso partito. Germanà contesta l’eventualità che una scelta così importante possa essere assunta senza il coinvolgimento di tutte le forze politiche che compongono il centrodestra. “Un vertice al quale manca un pezzo del vertice non è un vertice. Se Forza Italia pensa di poter decidere il candidato per la coalizione di centrodestra, posso assicurare che è la migliore ricetta per perdere anche la presidenza della Regione”, afferma il senatore leghista.

La Lega pronta a proporre un proprio candidato se non sarà Schifani

Il messaggio di Nino Germanà è chiaro: qualora il centrodestra decidesse di non puntare nuovamente su Renato Schifani, la Lega sarebbe pronta a proporre una propria candidatura. Il segretario regionale richiama inoltre il ruolo del tavolo nazionale della coalizione, dove le scelte vengono valutate tenendo conto anche degli appuntamenti elettorali nelle altre regioni. “Se non sarà Schifani, abbiamo il nostro nome. Voglio ricordare che c’è un tavolo nazionale che tiene conto anche delle altre regioni che vanno al voto. Il centrodestra unito in Sicilia è imbattibile, Crocetta docet, e la ricetta è sempre la stessa: regole chiare e rispetto tra gli alleati”, aggiunge Germanà.

Germanà esclude annunci a dicembre e difende il governo Schifani

Nel corso dell’intervista, il segretario regionale della Lega interviene anche sulle ipotesi che vedrebbero la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pronta a ufficializzare nel mese di dicembre il nome del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana. Un’eventualità sulla quale Germanà esprime una posizione netta: “A dicembre non ci sarà nessun annuncio ma ci sarà un governatore in carica che potrà raccontare del risanamento dei conti pubblici”. Il rappresentante della Lega difende inoltre i risultati dell’attuale governo regionale, rivendicando il percorso compiuto dalla Sicilia sul piano della gestione finanziaria e della programmazione amministrativa. Se “la Sicilia ha ritrovato una capacità di programmazione e di intervento che per troppo tempo era mancata”, secondo Germanà “tutto questo non è frutto del caso, ma di un lavoro di governo che merita rispetto e una valutazione seria”.