Cateno De Luca rilancia il progetto politico di Sud chiama Nord dalla città di Palermo, dove il tour regionale del movimento ha fatto tappa con un’assemblea che ha registrato la partecipazione di oltre mille persone. La sala dell’Hotel San Paolo Palace si è riempita per l’appuntamento politico, durante il quale il leader del movimento è stato accolto dagli applausi dei partecipanti. Al centro dell’incontro le prospettive politiche in Sicilia, le prossime elezioni regionali e il ruolo che Sud chiama Nord intende svolgere nella definizione dei futuri equilibri politici. De Luca ha ribadito la volontà di mantenere autonomia nelle proprie scelte, rivendicando «mani libere» sul territorio siciliano.

De Luca rivendica autonomia politica in Sicilia

Il messaggio politico emerso dall’assemblea di Palermo riguarda innanzitutto il peso che Sud chiama Nord intende esercitare nelle prossime competizioni elettorali. De Luca ha rivendicato il ruolo del movimento negli equilibri politici del capoluogo siciliano, sostenendo: “senza di noi non si vince”.

Le indiscrezioni su Giorgio Mulè e Carolina Varchi

Nel corso dell’appuntamento palermitano, Cateno De Luca ha commentato anche le indiscrezioni circolate sui nomi di Giorgio Mulè e Carolina Varchi. Il leader di Sud chiama Nord ha definito i due esponenti politici “vittime di uno spiffero”, intervenendo così sulle voci che li hanno riguardati. Il riferimento si inserisce nel confronto politico sulle prospettive del capoluogo siciliano, mentre resta centrale la rivendicazione di autonomia espressa da De Luca.

Sud chiama Nord, una quinta lista dedicata agli under 35

La principale novità annunciata durante l’assemblea riguarda le prossime elezioni regionali siciliane. De Luca ha infatti presentato il progetto di una quinta lista dedicata agli under 35, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le nuove generazioni nel percorso politico di Sud chiama Nord. L’iniziativa si inserisce nel progetto definito dal leader del movimento come “governo di liberazione”, al quale viene attribuito un ruolo anche nella partecipazione politica dei giovani. La scelta di prevedere una lista specificamente dedicata agli under 35 rappresenta dunque uno degli elementi emersi dalla tappa palermitana del tour regionale, in vista della preparazione delle prossime elezioni.

Oltre mille partecipanti all’assemblea regionale di Palermo

L’incontro all’Hotel San Paolo Palace ha rappresentato un momento di partecipazione per il movimento guidato da Cateno De Luca. Secondo quanto riportato, più di mille persone hanno preso parte all’assemblea regionale, riempiendo la sala e applaudendo il leader di Sud chiama Nord. La tappa di Palermo ha consentito al movimento di presentare una nuova iniziativa politica rivolta ai giovani e di ribadire la propria posizione sulle future alleanze in Sicilia.