Reggio Calabria si prepara a vivere l’atmosfera del Natale 2026 con luci, spettacoli e iniziative dedicate alle festività. Ad annunciare l’arrivo degli appuntamenti natalizi è Francesco Cannizzaro, che sui social ha condiviso un video di presentazione dell’iniziativa “Reggio s’accende”, accompagnandolo con un messaggio che richiama la magia del periodo più atteso dell’anno. “È tempo di Natale, è tempo di luci e magia”, scrive Cannizzaro, anticipando il clima delle festività che accompagneranno la città nelle prossime settimane.

Il Natale 2026 dall’8 dicembre al 10 gennaio

Il video promozionale annuncia il programma “Reggio s’accende – Natale 2026”, indicando il periodo compreso tra l’8 dicembre e il 10 gennaio come arco temporale dell’iniziativa. Le immagini mostrano Babbo Natale in alcuni luoghi riconoscibili di Reggio Calabria, con scenografie notturne, decorazioni luminose e suggestioni natalizie che accompagnano la presentazione degli eventi. La città viene raccontata attraverso un’atmosfera fatta di luci e colori, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sugli appuntamenti previsti durante le festività.

Teatro, artisti di strada e gruppi folk: le anticipazioni del programma natalizio

Tra le iniziative richiamate nel filmato promozionale figurano il teatro, gli artisti di strada e i gruppi folk, elementi che anticipano una proposta dedicata all’intrattenimento e alla partecipazione durante il periodo natalizio. Il video fa riferimento anche ai villaggi di Natale, inseriti nella presentazione delle attrazioni che caratterizzeranno l’iniziativa. Le immagini promozionali non forniscono, tuttavia, il calendario dettagliato dei singoli appuntamenti, né indicano gli orari e le sedi di tutti gli eventi annunciati.