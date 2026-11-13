Reggio in Jazz, malore improvviso per Giovanna Famulari: annullato il concerto del 14 novembre

Annullato il concerto in programma domani, sabato 14 novembre, presso il CineTeatro Odeon, con Giovanna Famulari protagonista. Il motivo lo spiegano gli organizzatori di Reggio in Jazz in una breve nota stampa nella quale si legge: “un improvviso malore costringe Giovanna Famulari ad annullare il concerto in programma domani, 14 novembre, alle ore 21,30, al CineTeatro Odeon. Sarebbe stata la terza serata del Festival Reggio in Jazz, ideato e realizzato dell’Associazione Culturale Naima. L’evento verrà comunque recuperato in una giornata, che a breve verrà comunicato, di gennaio 2027.

Coloro che sono in possesso del biglietto, o abbonati, avranno quindi l’opportunità di godere della performance di Giovanna Famulari in altra nuova data. Per qualsiasi informazione è però pur sempre possibile contattare il numero 3461231116. Reggio in Jazz si scusa e v’aspetta il 28 novembre per un nuovo appuntamento del Festival 2026!“.