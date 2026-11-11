Reggio in Jazz, Giovanna Famulari protagonista all’Odeon con “Women”: un viaggio nella musica al femminile

“Penso che creare buoni ascoltatori sia molto più importante che creare mediocri musicisti. La musica andrebbe studiata per entrare a far parte della cultura personale di un individuo, non necessariamente per fini esibizionistici. In Germania, ad esempio, tutte le famiglie hanno in casa uno strumento“. Son parole che Giovanna Famulari, una delle violoncelliste più quotate e poliedriche dell’italico ed europeo musical panorama, ripete spesso, aggiungendo: “è opportuno che la musica la si studi fin da piccoli, bisogna educare all’ascolto per creare un orecchio attento e consapevole. In questo senso la musica non è molto diversa dalle lingue che devi conoscere anche per capire e non soltanto per comunicare“.

Giovanna Famulari, che fa lunghe tournée in tutto il mondo, accanto a cantanti e musicisti italiani e stranieri (collaudatissime le sue collaborazioni con Tosca, l’indimenticabile Ornella Vanoni e Sergio Cammariere, fondamentale il suo contributo a «Il duce delinquente», lo spettacolo dal libro di Aldo Cazzullo, dov’è in scena con l’autore e con Moni Ovadia), sabato 14 novembre, alle ore 21,30, ospite della terza serata del Festival Reggio in Jazz, s’esibirà al Cine Teatro Odeon. Lì, insieme a Gabriele Mirabassi, Nando Di Modugno e Aldo Di Caterino, darà vita a WOMEN è un viaggio musicale e letterario dedicato a grandi figure femminili della musica, raccontate attraverso le loro opere, personalità, esperienze e il loro sguardo sulla società.

Il progetto mette al centro la donna come protagonista della storia artistica e culturale, con particolare attenzione ai temi sociali. Musicalmente, WOMEN propone arrangiamenti e composizioni originali che spaziano tra jazz, musica classica e influenze etniche, intrecciando musica e narrazione in uno spettacolo che va oltre il semplice concerto.

WOMEN, insomma, è l’imperdibile concerto-racconto che celebra alcune delle più importanti voci femminili della musica attraverso jazz, contaminazioni, arrangiamenti originali e narrazione.

E se Reggio in Jazz è Festival ideato e vivificato dall’associazione culturale Naima, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il contributo della Fondazione Carical, l’edizione 2026, la sedicesima, per volontà delle anime di Naima, Peppe Tuffo e Tony Maida, è dedicata a Elisabetta Gambello, innamorata del jazz, appassionata combattente.

E per comperare i biglietti? Venerdì 13 novembre dalle ore 11 alle ore 13, sarà possibile acquistarli presso il bar Ritrovo Libertà, in via Santa Caterina d’Alessandria 158, a Reggio Calabria. Sabato 14 novembre: biglietteria aperta direttamente al Cine Teatro Odeon a partire dalle 18:00. In qualsiasi momento, infine, biglietti acquistabili su https://www.ticket.it/musica/evento/giovanna-famulari-in-women.aspx.