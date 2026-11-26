Il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una delle più imponenti produzioni del teatro musicale: Frida Opera Musical, lo spettacolo dedicato alla vita e alle opere della celebre artista messicana, farà tappa nella città dello Stretto dal 15 al 17 aprile 2027, per la prima e unica tappa in Calabria. Dopo il debutto dello scorso anno nei principali teatri del Centro-Nord, l’opera scritta da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, diretta dallo stesso Ortis e con musiche e liriche di Vincenzo Incenzo, approderà a Reggio con spettacoli serali alle ore 20:30 e repliche dedicate alle scuole alle ore 10:00. I biglietti sono già disponibili sul circuito www.ticketone.it e nei punti vendita TicketOne, mentre per le rappresentazioni scolastiche è possibile effettuare le prenotazioni presso la segreteria della Show Net srl di Ruggero Pegna, telefonando al numero 09698441888 o scrivendo all’indirizzo info@ruggeropegna.it. L’organizzatore torna così a Reggio Calabria nell’ambito del suo format “Opere d’Arte”, dopo aver proposto altri grandi spettacoli come Notre Dame de Paris, La Divina Commedia e Van Gogh Cafè.

Frida Opera Musical: tra arte, rivoluzione e passione

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra la Mic Musical International Company, il Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia e dell’Istituto Culturale del Messico Tina Modotti. Attraverso un linguaggio teatrale potente e visionario, l’opera ripercorre la straordinaria esistenza di Frida Kahlo, raccontando il tormentato amore con Diego Rivera, la forza del suo corpo ferito, la voglia di vivere e la battaglia per l’identità e la libertà. Ad accompagnare il percorso della protagonista è la Catrina, figura dell’immaginario e della cultura popolare messicana, simbolo della morte e della vita, della satira e della bellezza eterna. Emblema del femminile e anima ribelle, Frida viene raccontata attraverso la sua capacità di trasformare il dolore in colore e la fragilità in forza creativa. Il musical unisce la potenza del teatro a quella visiva della pittura, anche attraverso proiezioni immersive che trasportano lo spettatore nel Messico post-rivoluzionario, tra fermenti ideologici, arte murale, influenze europee e personaggi come Zapata, Trotsky, Breton e Tina Modotti.

Al centro della narrazione si sviluppa la relazione tra Frida e Diego Rivera, un legame attraversato da infedeltà, successi e rivoluzioni personali e collettive, sullo sfondo di un’epoca caratterizzata da un profondo desiderio di cambiamento. A fare da cornice alla vicenda è il Messico colorato, allegro e dissacrante rappresentato dalla Catrina, con le sue radici azteche e una dimensione musicale che accompagna l’intero racconto, trasformandolo in un inno alla vita, alla libertà di essere e al coraggio dell’arte. A caratterizzare la produzione è anche l’imponente apparato scenotecnico, affidato a un gruppo di professionisti del teatro musicale: oltre alla regia di Andrea Ortis e alle musiche di Vincenzo Incenzo, lo spettacolo porta la firma di Marco Bebbu per le coreografie, Erika Carretta per i costumi, Gabriele Moreschi per le scenografie, Valerio Tiberi e Virginio Levrio per le luci. Quest’ultimo ha curato anche il progetto video, mentre la produttrice esecutiva è Lara Carissimi.

Il cast dello spettacolo in scena al Teatro Cilea

A interpretare i protagonisti dell’opera saranno Federica De Riggi nel ruolo di Frida Kahlo, Andrea Ortis in quello di Diego Rivera e Floriana Monici nei panni della Catrina. Completano il ricco cast Antonello Angiolillo, Valeria Belleudi, Leonardo Di Minno, Giulia Maffei, Debora Boccuni, Jacopo Siccardi, Antonio Sorrentino, Arianna Talè, Omar Barole, Rebecca Erroi, Matteo Ammoscato, Lara Ferrari, Enrico Cava, Gioele Mazza, Leonardo Mazzarotto e Samuel Perinotto. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per il pubblico calabrese e per gli studenti di conoscere, attraverso la musica, la danza e il linguaggio del teatro, la storia personale e artistica di una delle figure più rappresentative della cultura messicana.