Contrastare la violenza contro le donne attraverso percorsi di sensibilizzazione, consapevolezza e responsabilizzazione rivolti anche a chi ha commesso reati. È l’obiettivo delle iniziative promosse dalla Direzione degli istituti penitenziari di Reggio Calabria in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Particolare attenzione è stata riservata al carcere di Arghillà, dove è presente un reparto destinato a soggetti detenuti per reati commessi contro le donne. In questo contesto, gli operatori dell’associazione CVX – Comunità di Vita Cristiana hanno dedicato gli ultimi incontri del laboratorio di lettura “Bene Comune” al tema della violenza di genere. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, è previsto un ulteriore momento di confronto con i detenuti del reparto, finalizzato ad approfondire i contenuti affrontati durante il percorso. Il laboratorio si concentrerà su parole chiave come forza, potere e violenza, attraverso il metodo del circolo ermeneutico: partendo da testi letterari, anche musicali, i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi sulle proprie riflessioni, in un clima di comunicazione aperta, libera da giudizi e precomprensioni.

Un secondo appuntamento è in programma domani, giovedì 26 novembre, a cura dell’associazione CPM, coordinata dalla dottoressa Lidia Fischer e composta da psicologi, pedagogisti ed esperti che da tempo operano all’interno dello stesso reparto attraverso il progetto “Un nuovo me. Tra consapevolezza e cambiamento”, specificamente rivolto a questa tipologia di detenuti. Nell’ambito del percorso, con il sostegno della Direzione, l’associazione ha organizzato un incontro istituzionale di sensibilizzazione e riflessione sulla violenza contro le donne, che coinvolgerà i detenuti del reparto e si svolgerà nella sala teatro dell’istituto. A completamento delle iniziative, presso il plesso San Pietro è stata inaugurata una panchina rossa, cui ha fatto seguito il simbolico rinnovo di quella già collocata nel plesso di Arghillà. Un gesto dal valore civile e sociale, finalizzato a mantenere viva la memoria delle vittime e a ribadire l’importanza dell’impegno quotidiano nella promozione della cultura del rispetto e della non violenza.

A sottolineare il ruolo degli istituti penitenziari nel contrasto alla violenza di genere è stato il direttore Rosario Tortorella: “la violenza contro le donne non si contrasta soltanto attraverso la repressione dei reati, ma anche costruendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della responsabilità. E’ un percorso che deve coinvolgere tutti, nessuno escluso, e che anche il carcere è chiamato a promuovere attraverso la propria funzione educativa e rieducativa”.