Reggio Calabria, “Via delle Stelle” e I.C. “De Gasperi” firmano protocollo per l’umanizzazione dell’Hospice attraverso l’arte

Aprire le porte dell’Hospice alle nuove generazioni, favorire il dialogo tra realtà diverse e promuovere una cultura della cura, della solidarietà e dell’attenzione alla persona sono obiettivi che la Fondazione VdS persegue ormai da anni anche attraverso lo SpazioCultura, un servizio di cura pienamente integrato con il più ampio servizio assistenziale di CP dell’equipe multidisciplinare dell’Hospice cittadino, ideato e diretto dalla dssa Francesca Arvino, responsabile del Servizio di Psicologia in Cure Palliative dell’Hospice, coadiuvata da Cristina Caridi, Alessia Genua e Nicola Saggese, e fortemente promosso e sostenuto dal dr Vincenzo Nociti, Presidente della Fondazione “Via delle Stelle” di RC.

In occasione della Festa di San Martino, Giornata delle Cure Palliative, sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Fondazione VdS, rappresentata dal Presidente dr Vincenzo Nociti, e l’I.C. “De Gasperi”, rappresentato dal Prof Marco Geria, finalizzato a promuovere e sviluppare una serie di attività condivise, educative, culturali e creative, che vedranno il coinvolgimento di studenti, docenti ed Operatori.

“L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione che da anni anima SpazioCultura: riconoscere nell’Hospice non soltanto un luogo di assistenza e cura, ma anche uno spazio di incontro, bellezza e partecipazione, capace di accogliere esperienze, sensibilità e linguaggi differenti. La collaborazione con la scuola rappresenta un’ulteriore opportunità di apertura al territorio e, al tempo stesso, un’importante esperienza educativa per gli studenti, che potranno avvicinarsi a temi fondamentali quali la fragilità, l’empatia, il rispetto e la solidarietà, sviluppando sensibilità e consapevolezza nei confronti dei bisogni degli altri e del valore delle relazioni umane”, sottolinea il dr V. Nociti, Presidente della Fondazione VdS.

Tra le attività previste dal protocollo d’intesa, verrà sviluppato il progetto “Muri in mostra”, un progetto di abbellimento e valorizzazione degli ambienti dell’Hospice attraverso le opere e la creatività degli studenti, coordinati dai loro docenti, il Prof Gianfranco Scafidi, la Profssa Irene Polimeni e la Profssa Cristina Caridi. Le attività si svolgeranno in parte all’interno della struttura e in parte a scuola, attraverso un percorso condiviso di progettazione e realizzazione artistica. I lavori dei ragazzi contribuiranno a rendere gli spazi più accoglienti e ricchi di colore, portando al loro interno uno sguardo nuovo e una testimonianza concreta di partecipazione. Un intervento che interpreta l’umanizzazione degli ambienti non come semplice abbellimento estetico, ma come attenzione alla qualità dei luoghi, al benessere ed alla dignità delle persone e alla dimensione relazionale della cura.

“La scuola ha il compito di educare non soltanto attraverso le conoscenze, ma anche attraverso esperienze capaci di lasciare un segno. Questa collaborazione offre agli studenti un’occasione preziosa di crescita, permettendo loro di confrontarsi con esperienze di vita significative e di sviluppare empatia, senso di responsabilità e attenzione verso gli altri“, evidenzia il Prof Marco Geria, Dirigente scolastico dell’I.C. reggino.

SpazioCultura, prosegue così il proprio cammino, rafforzando il legame con il territorio e aprendosi a nuove esperienze di partecipazione. La collaborazione tra Fondazione VdS e Scuola diventa un ponte tra generazioni e istituzioni, capace di generare bellezza, promuovere legami e contribuire alla diffusione di una cultura della cura che coinvolge l’intera comunità.

“Un percorso che, attraverso il linguaggio universale dell’arte, rinnova il valore dell’umanizzazione degli spazi e riafferma una convinzione fondamentale: anche la bellezza, la creatività e la condivisione possono contribuire a rendere l’Hospice un luogo in cui sentirsi accolti, riconosciuti e parte di una comunità”, conclude la Responsabile dello SpazioCultura, dssa Francesca Arvino.

Nel corso della mattinata, la testimonianza di Francesca Amorini, Volontaria in CP impegnata in Hospice, offrirà una riflessione sul significato della cura, ispirandosi alla figura di San Martino, simbolo di solidarietà, condivisione e attenzione verso l’altro. Un’occasione per riscoprire il valore del prendersi cura come gesto concreto di vicinanza e umanità.

La dimensione culturale dell’iniziativa sarà invece affidata ai giovani studenti della Scuola, che accompagneranno l’intero incontro con interventi musicali e letture di poesie, contribuendo a creare un intreccio di linguaggi ed emozioni capace di arricchire il significato della giornata.