Reggio Calabria, una ricetta per un libro: Pediatra Mary prescrive la lettura ad alta voce e invita allo Scuolabus delle storie

Leggere ad alta voce ai bambini fa bene al linguaggio, all’attenzione, alla relazione. Ed è una cura che si può cominciare fin dai primi mesi di vita. È questo il messaggio che la dott.ssa Maria Rosa Velletri, “Pediatra Mary“, porterà sabato 14 novembre a “Lo Scuolabus delle storie – Leggere insieme e crescere insieme“. L’appuntamento è dalle 10:00 alle 13:30 in via Montello, davanti alla scuola primaria di Santa Caterina, lato villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio”. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza; i bambini partecipano alle attività accompagnati da un adulto.

Alle 10:45, nella “fermata” intitolata “Una ricetta per un libro“, la pediatra incontrerà genitori e bambini a bordo dello scuolabus. A ogni famiglia consegnerà una ricetta vera e propria, firmata da lei. Sono circa cento, pensate per tre fasce d’età (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), ognuna con un libro diverso “prescritto” e una posologia speciale: un libro letto ad alta voce, ogni giorno, insieme.

“Leggere insieme è uno dei gesti più semplici e più potenti che abbiamo: basta un libro, una voce e un po’ di vicinanza“, dichiara la dott.ssa Velletri. “Aiuta i bambini a sviluppare il linguaggio, a stare attenti, a dare un nome alle emozioni, ma soprattutto crea relazione. Per questo ho scelto di ‘prescriverlo’, proprio come una cura: fa bene a tutta la famiglia, senza controindicazioni. E non ha età: per i ragazzi più grandi, sulla ricetta ho scritto ‘da ripetere per tutta la vita’“.

“Essere messaggera #ioleggoperché da pediatra ha per me un valore particolare“, prosegue. “Il pediatra è spesso la prima persona di cui i genitori si fidano: se siamo noi a dire che leggere fa bene, quel consiglio entra nelle case con un peso diverso“. Un impegno che parte dal suo studio, dove sta costruendo “Una storia in attesa”, una piccola biblioteca che trasforma l’attesa della visita in un momento da vivere insieme, con un libro tra le mani.

“Domani mattina la mia prescrizione è una sola” conclude. “Prendete i vostri bambini e venite a Santa Caterina. Non serve essere alunni della scuola: basta avere voglia di leggere insieme“.

La mattinata si apre alle 10:00 con i saluti della Dirigente scolastica, dott.ssa Serafina Corrado, e della referente #ioleggoperché, la docente Barbara Caridi. Dalle 10:15 parte “Il viaggio della lettura” per genitori e adulti, a bordo dello scuolabus. Le fermate sono dedicate alla lettura a scuola con le docenti dell’Istituto, alle “Storie in attesa” con la Pedagogista Clinico® Maila Ielo, alla ricetta di Pediatra Mary, alla lettura in famiglia e in viaggio con Simona Argento, mamma, messaggera #ioleggoperché e Responsabile Marketing e Comunicazione di ATAM S.p.A., e infine al dialogo con le famiglie.

Nella villetta, dalle 10:15, i bambini che il sabato non vanno a scuola troveranno letture e laboratori con le delegate della “Libreria coi Fiocchi” di Nani&S e l’angolo della merenda del Comitato dei genitori. Alle 12:00 “Tocca a tutti i bambini!”, una volta usciti da scuola, con letture a bordo dello scuolabus; alle 13:30 il “Capolinea”. L’iniziativa aderisce al contest #ioleggoperché 2026, “Libri che uniscono. Una comunità che cresce”, e fino al 15 novembre è possibile donare un libro alle scuole nelle librerie gemellate.

L’evento racconta anche il volto di una scuola, l’Istituto Comprensivo «Falcomatà-Archi», che sceglie di aprirsi al quartiere e di diventare un luogo d’incontro per tutta la comunità. Un legame che la dott.ssa Velletri coltiva anche come consigliera di SIMPE (Società Italiana Medici Pediatri) e di SIMEUP (Società Italiana Medicina Emergenza e Urgenza Pediatrica) Calabria, portando la prevenzione nelle scuole.

È sua l’ideazione di “Crescere in Salute”, il progetto presentato lo scorso fine settimana dalla dott.ssa Maria Rosa Calafiore, presidente di SIMEUP Calabria, al XX Congresso nazionale SIMEUP di Firenze, all’interno del percorso di rete “Crescere Insieme”. E l’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” è stata la prima scuola ad aderire, protagonista fin dai primi passi.