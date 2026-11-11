Reggio Calabria, una discarica a cielo aperto in via Ciccarello: sanitari e calcinacci abbandonati da giorni | FOTO

Una discarica abusiva a cielo aperto nel cuore di una zona abitata di Reggio Calabria, con sanitari dismessi, calcinacci, materiali di risulta e rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la strada. È quanto denuncia un cittadino che ha segnalato alla nostra redazione una situazione di degrado in via Ciccarello, all’angolo con Diramazione Caprai. Una situazione che, secondo quanto riferito, si protrae ormai da diversi giorni senza che sia stato effettuato alcun intervento di rimozione, nonostante una precedente segnalazione inoltrata a Ecologia Oggi. La fotografia inviata inviata dal lettore a StrettoWeb, documenta la presenza di un consistente accumulo di rifiuti lungo il margine della carreggiata, a ridosso di un muro di recinzione visibilmente deteriorato.

Tra il materiale abbandonato si distinguono sanitari, frammenti di ceramica, detriti edili, sacchi e altri rifiuti, ammassati in maniera disordinata e in parte sparsi sul terreno. Un’immagine di incuria che solleva interrogativi sul rispetto dell’ambiente e sulla gestione degli abbandoni illeciti di rifiuti nel territorio comunale.

Reggio Calabria, rifiuti e sanitari abbandonati in via Ciccarello: la denuncia di un cittadino

A portare il caso all’attenzione pubblica è un residente che riferisce di aver già segnalato il problema alla società Ecologia Oggi la scorsa settimana, senza che, almeno fino al momento della nuova comunicazione, la situazione fosse stata risolta. Il cittadino descrive la presenza di una microdiscarica in via Ciccarello, all’incrocio con Diramazione Caprai, dove da giorni si accumulano materiali di risulta e sanitari abbandonati. La segnalazione evidenzia soprattutto il mancato intervento di rimozione dopo diversi giorni dalla comparsa dei rifiuti. La foto mostra come il materiale occupi una porzione del margine stradale, contribuendo al degrado dell’area e rendendo evidente la necessità di verificare le condizioni del luogo. La presenza di frammenti di ceramica e detriti rende inoltre opportuno un intervento per evitare possibili situazioni di pericolo per chi transita nelle vicinanze.

Discariche abusive a Reggio Calabria, la richiesta di un intervento di Ecologia Oggi

Il cittadino chiede un intervento tempestivo di Ecologia Oggi affinché venga ripristinato il decoro dell’area e siano rimossi i rifiuti abbandonati. La vicenda riporta l’attenzione sul problema dello smaltimento illecito di materiali ingombranti e rifiuti edili, che non possono essere lasciati lungo le strade o conferiti attraverso i normali sistemi di raccolta dei rifiuti domestici. Resta da chiarire chi abbia abbandonato il materiale e quali siano le competenze operative per la sua rimozione.

La segnalazione del residente rappresenta intanto una richiesta concreta di attenzione verso una zona della città nella quale l’accumulo di rifiuti è ormai ben visibile. L’auspicio è che, dopo la denuncia accompagnata dalla fotografia, possa arrivare una risposta rapida da parte dei soggetti competenti, con la bonifica della microdiscarica di via Ciccarello e il ripristino delle condizioni di pulizia e sicurezza. Un intervento atteso da chi vive e frequenta quotidianamente la zona e chiede semplicemente che lo spazio pubblico venga mantenuto in condizioni decorose.