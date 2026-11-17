Un programma biennale per sostenere l’occupazione femminile, favorire la nascita e la crescita delle imprese guidate da donne e valorizzare le filiere produttive di Reggio Calabria, a partire dal bergamotto. È la proposta emersa durante la seduta dell’VIII Commissione consiliare permanente, riunita in forma congiunta con la VI Commissione lunedì 16 novembre, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, per affrontare il tema “Il rapporto tra uguaglianza di genere e sviluppo economico: il talento delle donne, il futuro dei territori”. Al centro dell’incontro l’intervento di Aurelia Patrizia Calabrò, Direttrice della Divisione per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile dell’UNIDO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, che ha illustrato un possibile percorso di sviluppo territoriale fondato sull’integrazione tra istituzioni, imprese, università e sistema finanziario. Una proposta che parte da due dati significativi: alla fine del 2025 in Calabria il 23,6% delle imprese risultava guidato da donne, mentre nel 2024 il tasso di occupazione femminile si fermava al 35,8%. Una situazione che, secondo la dirigente, pone una questione centrale per lo sviluppo economico regionale: come può un territorio esprimere pienamente il proprio potenziale se una parte così importante del capitale umano resta sottoutilizzata?

Un programma biennale per le imprese femminili di Reggio Calabria

Il progetto proposto da Calabrò prende il nome di “Donne, Impresa e Filiere di Reggio Calabria” e prevede un percorso della durata di due anni, attraverso il coinvolgimento del Comune, della Città Metropolitana, della Regione Calabria, della Camera di Commercio, dell’Università Mediterranea, del sistema imprenditoriale e finanziario e del Terzo settore. L’obiettivo è mettere in rete le competenze e gli strumenti già disponibili, senza creare nuove strutture o duplicare iniziative esistenti. Il primo anno sarebbe dedicato alla mappatura delle opportunità, alla progettazione degli interventi e alla sperimentazione delle attività, mentre il secondo punterebbe al consolidamento dei risultati, all’accesso ai mercati e alla valutazione degli effetti prodotti sul territorio. Tra i progetti pilota individuati figura il Bergamotto Women Value Chain Lab, un laboratorio dedicato alla filiera del bergamotto al femminile, accanto a un acceleratore per le imprese guidate da donne e a percorsi professionalizzanti per rafforzare le competenze digitali, tecnologiche e verdi. Il programma comprende inoltre un patto territoriale tra lavoro e cura, iniziative per favorire l’autonomia economica delle donne migranti e vulnerabili attraverso strumenti come il Passaporto delle competenze e uno sportello di accompagnamento alla finanza e agli incentivi, valorizzando anche opportunità come il fondo EU-FUSESE Calabria.

La proposta comprende anche un sistema di monitoraggio basato su indicatori condivisi, attraverso il quale verificare, a distanza di due anni, gli effetti delle iniziative sull’occupazione, sulla nascita di nuove imprese, sulle competenze acquisite, sui servizi di conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e sull’accesso a nuovi mercati. Nel suo intervento, la dirigente dell’UNIDO ha richiamato alcune esperienze internazionali per dimostrare come la valorizzazione del lavoro femminile possa contribuire alla competitività e all’innovazione dei territori. In particolare, ha illustrato i progetti realizzati in Etiopia, nelle filiere della pelle e della moringa, e in Tunisia, attraverso il sostegno alle imprese femminili della cosmesi naturale. Esperienze che rappresentano esempi di come l’uguaglianza di genere possa tradursi in opportunità economiche concrete. “Investire nelle donne – ha concluso la dott.ssa Calabrò – non significa investire soltanto nel futuro delle donne, ma nel futuro di Reggio Calabria”.

Occupazione e indipendenza economica, il confronto a Palazzo San Giorgio

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Consiglio comunale, Federico Milia, che ha richiamato le difficoltà incontrate da alcune fasce della popolazione e la necessità di costruire una comunità capace di non lasciare indietro nessuno. Milia ha sottolineato il valore di momenti di confronto istituzionale come quello promosso dalle due Commissioni, considerandoli occasioni importanti per favorire la crescita collettiva. Nel suo intervento introduttivo, la presidente dell’VIII Commissione consiliare, Daniela De Blasio, ha evidenziato il legame tra pari opportunità e sviluppo economico, osservando come la possibilità per le donne di studiare, lavorare, intraprendere attività imprenditoriali e partecipare ai processi decisionali rappresenti un fattore di crescita per l’intera comunità. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, De Blasio ha inoltre richiamato l’attenzione sul fenomeno della violenza economica, una forma di violenza meno visibile, che spesso precede e accompagna altre forme di abuso e può ostacolare i percorsi di uscita da situazioni di violenza. In questa prospettiva, il lavoro, l’accesso al credito, l’imprenditoria femminile e i servizi di conciliazione assumono un valore che va oltre la dimensione economica, diventando anche strumenti di prevenzione, protezione e autonomia personale.

Sulla necessità di tradurre il confronto in strumenti concreti per il sistema produttivo cittadino è intervenuto anche Marco Parisi, presidente della VI Commissione consiliare permanente Sviluppo economico. “Le pari opportunità non sono un tema a parte, ma una leva di sviluppo: un’economia che non valorizza il talento delle donne rinuncia a una parte delle proprie energie -ha dichiarato l’avv. Marco Parisi, presidente della VI Commissione consiliare permanente Sviluppo economico- come Commissione Sviluppo economico lavoreremo perché a Reggio Calabria nessun talento resti ai margini e le imprese femminili, a partire dalle nostre filiere, trovino strumenti concreti per crescere”. L’intervento ha ribadito l’importanza di collegare le politiche per l’uguaglianza di genere alle strategie di sviluppo locale, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle filiere produttive del territorio e alla possibilità di accompagnare le attività economiche femminili nei loro percorsi di crescita.

Proposto un gruppo di lavoro per portare il progetto all’attenzione della Giunta

La seduta si è conclusa con uno spazio dedicato alle domande e ai contributi dei consiglieri comunali e della cittadinanza, chiamati a partecipare al confronto sulle prospettive di sviluppo economico e occupazionale legate alla valorizzazione del talento femminile. Al termine dei lavori è stata avanzata la proposta di costituire un gruppo di lavoro incaricato di dare seguito ai contenuti emersi durante l’incontro e di trasmettere alla Giunta comunale le indicazioni formulate. Si tratta dunque, al momento, di una proposta progettuale e non di un programma già approvato o finanziato, ma che individua una possibile direzione di intervento per Reggio Calabria. Il percorso delineato punta a utilizzare le risorse e le competenze già presenti sul territorio per rafforzare l’autonomia economica delle donne, sostenere nuove iniziative imprenditoriali e migliorare l’accesso alle opportunità professionali. L’eventuale sviluppo del programma biennale dipenderà dai successivi passaggi istituzionali e dalla capacità dei soggetti coinvolti di trasformare le proposte illustrate in iniziative operative e risultati misurabili.