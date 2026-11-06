Reggio Calabria, un nuovo defibrillatore salvavita per la III Circoscrizione: il bel gesto di due associazioni cittadine

Un nuovo defibrillatore a disposizione dei cittadini della III Circoscrizione di Reggio Calabria, per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco e contribuire a salvare vite umane. È il risultato della donazione effettuata dalle associazioni Quadrifoglio e Genea, che hanno consegnato ufficialmente un DAE, Defibrillatore Semiautomatico Esterno, alla Circoscrizione Reggio Nord. La cerimonia si è svolta nel corso della seduta della II Commissione Consiliare Permanente – Attività Culturali, Ricreative e Sportive, presieduta da Martina Tripodo, alla presenza dei componenti della Commissione, dei membri della Giunta circoscrizionale e dei rappresentanti delle due associazioni. Tra i presenti anche Marco Borruto, presidente di Genea, e Fabrizio Currò, segretario dell’Associazione Quadrifoglio, che hanno partecipato alla consegna del dispositivo. L’iniziativa rappresenta un intervento concreto per rafforzare la sicurezza sanitaria sul territorio e promuovere la diffusione degli strumenti di primo soccorso, attraverso la collaborazione tra associazioni e istituzioni di prossimità. Il defibrillatore sarà destinato all’intera comunità della III Circoscrizione e verrà collocato in un punto accessibile e adeguatamente segnalato, per consentirne un rapido utilizzo in situazioni di emergenza.

Un presidio salvavita per il territorio: perché è importante avere un defibrillatore vicino

La disponibilità di un defibrillatore semiautomatico esterno può rappresentare un elemento decisivo nella gestione di un arresto cardiaco improvviso. In queste situazioni, infatti, la tempestività dell’intervento è fondamentale e ogni minuto trascorso senza un’adeguata assistenza può ridurre le possibilità di sopravvivenza. Avere un DAE funzionante, facilmente raggiungibile e correttamente segnalato permette di intervenire rapidamente, mentre vengono attivati i soccorsi sanitari attraverso il numero di emergenza. L’efficacia di questo strumento aumenta quando alla sua presenza si affiancano la conoscenza delle procedure di primo soccorso e la formazione dei cittadini, capaci di riconoscere un’emergenza e utilizzare correttamente il dispositivo seguendone le istruzioni. Proprio su questi aspetti si concentra l’iniziativa delle associazioni Quadrifoglio e Genea, che hanno scelto di mettere a disposizione della comunità un presidio sanitario destinato a rafforzare la rete di prevenzione e assistenza sul territorio. Il nuovo defibrillatore entrerà così a far parte degli strumenti disponibili nella III Circoscrizione, contribuendo a rendere più accessibile un intervento potenzialmente salvavita in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Martina Tripodo: “Questa donazione è un atto d’amore verso il territorio”

La presidente della II Commissione, Martina Tripodo, ha espresso gratitudine alle associazioni Quadrifoglio e Genea per la sensibilità dimostrata e per la scelta di destinare alla Circoscrizione un dispositivo di particolare importanza per la sicurezza dei cittadini. “Questa donazione non è solo un dispositivo, è un atto d’amore verso il territorio. Le associazioni Quadrifoglio e Genea ci insegnano che la comunità si costruisce con i fatti. Ora tocca a noi valorizzare questo dono con formazione, informazione e cura.”, ha dichiarato Tripodo, sottolineando il valore civico dell’iniziativa e l’importanza di accompagnare la consegna del defibrillatore con attività capaci di coinvolgere direttamente la popolazione. Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti delle due associazioni, che hanno evidenziato il ruolo della collaborazione con le istituzioni territoriali nella diffusione della cultura della prevenzione, del primo soccorso e della cittadinanza attiva. Il gesto assume quindi un significato che va oltre la semplice donazione di un’apparecchiatura sanitaria, inserendosi in un percorso di sensibilizzazione sulla necessità di costruire comunità più attente e preparate ad affrontare le situazioni di emergenza.

Corsi BLSD e incontri nelle scuole: la III Circoscrizione punta sulla formazione

Il prossimo passaggio sarà individuare la collocazione più idonea e sicura per il defibrillatore, attraverso un confronto con i tecnici competenti. La III Circoscrizione, guidata dal presidente facente funzioni Bruno Germanò, si impegnerà a scegliere un luogo facilmente accessibile e ben segnalato, in modo da garantire la disponibilità del dispositivo alla cittadinanza. Parallelamente saranno promossi corsi di formazione BLSD-PBLSD, rivolti ai cittadini, ai volontari, agli operatori sportivi e al personale delle associazioni, con l’obiettivo di diffondere le competenze necessarie per affrontare un arresto cardiaco e utilizzare correttamente un defibrillatore. Il programma comprenderà anche giornate informative nelle scuole, nelle parrocchie e nelle strutture sportive del territorio, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del primo soccorso e sulla presenza dei dispositivi salvavita. Il nuovo DAE sarà inoltre inserito nella mappatura dei defibrillatori presenti in città, così da renderne individuabile la posizione e favorirne l’utilizzo in caso di necessità.

Un’attenzione particolare alla formazione è stata espressa dalla consigliera Claudia Marafioti, infermiera professionale e componente dell’Esecutivo della III Circoscrizione, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, evidenziando come la disponibilità di un defibrillatore debba essere accompagnata dalla preparazione delle persone che potrebbero trovarsi a intervenire durante un’emergenza. Il messaggio sottolineato dalla consigliera è che un DAE, da solo, non è sufficiente senza una comunità consapevole e adeguatamente formata al suo utilizzo. Da questa considerazione nasce la volontà di affiancare alla donazione un percorso di informazione e addestramento, capace di coinvolgere cittadini e realtà associative e sportive del territorio. La III Circoscrizione ha infine rivolto un ringraziamento alle associazioni Quadrifoglio e Genea per il contributo offerto alla sicurezza della comunità. Un gesto di solidarietà che si tradurrà nella disponibilità di un nuovo presidio salvavita e in ulteriori occasioni di formazione, con l’obiettivo di rendere il territorio più preparato ad affrontare le emergenze cardiache.